Германией вновь будет править «большая коалиция»

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) в воскресенье большинством голосов поддержала создание «большой коалиции» с блоком Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС), передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

За политический союз во главе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель высказались 66 процентов социал-демократов. Всего в голосовании участвовали около 380 тысяч членов СДПГ. Ранее создание коалиции с социал-демократами уже одобрили ХДС и ХСС.

Такое решение социал-демократов открывает путь для создания нового правительства Германии, которое начнет действовать в середине марта. Переизбрание А. Меркель на посту канцлера состоится в Бундестаге 14 марта.

Ранее консерваторы вели переговоры со Свободной демократической партией (СвДП) и партией «Зеленых», но они зашли в тупик. Только после этого было решено начать консультации с СДПГ.

Напомним, по итогам прошедших 24 сентября 2017 года выборов блок ХДС/ХСС получил 32,9% голосов, СДПГ - 20,5%, ультраправая «Альтернатива для Германии» - 12,6%, СвДП - 10,7%, «Левые» - 9,2%, «Зеленые» - 8,9%.