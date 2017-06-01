Георгий Маргвелашвили пригласил Нурсултана Назарбаева в Грузию

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Грузии Георгий Маргвелашвили пригласил Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева посетить свою страну, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Я выразил своё желание, чтобы Президента тоже принять как гостя. Это будет ещё один важный шаг для сближения экономик, туризма, культуры. И, я надеюсь, в будущем Ваш визит осуществится», - сказал Маргвелашвили в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров в Акорде в рамках официального визита в РК.

Ранее Нурсултан Назарбаев подвел итоги переговоров с Георгием Маргвелашвили.

Президент Грузии добавил, что стороны также побеседовали о тех трудностях, которые имеет Грузия в регионе.

«Визит явится ещё одним важным шагом для углубления и интенсификации взаимоотношений между нашими странами», - заключил он.