Геопарк создадут в Мангистауской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Мангистау планируют создать геопарк. Он должен объединить геологические и минералогические объекты, природные и исторические памятники, представленные в регионе. Геопарк в Мангистауской области станет первым не только в Казахстане, но и во всем СНГ. Место под этот объект пока не выбрано, пишет tumba.kz.

Его изучением займется специально созданная рабочая группа, в которую вошли историки, археологи и краеведы. Сейчас они планируют обратиться в ЮНЕСКО. Объект, по мнению специалистов, станет привлекательным для туристов, посещающих регион.

Справка: Геопарк - это имеющий особо охраняемый статус регион, на территории которого наглядно раскрывается геологическая история Земли, формирования местных ландшафтов, образования пород и месторождений полезных ископаемых, сохранились ископаемые останки доисторических животных. В созданных в различных странах геопарках проводятся ознакомительные экскурсии, а наиболее значимые места оборудованы пояснительными таблицами. По специально проложенным маршрутам, оборудованным указателями и путевыми картами, могут передвигаться как пешие туристы, так и велотуристы.

Движение по созданию геопарков зародилось в 1990-е годы и постепенно охватило всю планету. С 2002 года существует специальная программа ЮНЕСКО по поддержке Всемирной сети национальных геопарков (Global Network of National Geoparks). С 2004 года организация развивает так называемый геотуризм. К октябрю 2010 года в эту организацию ЮНЕСКО входили 77 геопарков из 24 стран мира.

В Европе геопарки расположены в таких государствах, как Австрия, Германия, Греция, Франция, Хорватия, Англия, Шотландия, Финляндия, Норвегия, Испания, Италия, Чехия, Румыния, Португалия, Ирландия, Сев. Ирландия. За пределами Европы геопарки ЮНЕСКО созданы в Китае, Вьетнаме, Малайзии, Японии, Южной Корее, Канаде, Бразилии, Иране, на Тайване.