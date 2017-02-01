Генсек ШОС назвал важные для организации ориентиры Послания Президента РК

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Многие положения Послания отвечают интересам не только Казахстана, но и совместного развития государств, входящих в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). Такое мнение в эксклюзивном интервью собственному корреспонденту МИА «Казинформ» в Китае высказал генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов.

«Послание Президента народу Казахстана - это мобилизация казахстанцев на решение новых задач и, по сути, коллективный, народный ответ на те вызовы, которые существуют сейчас. 5 приоритетов, обозначенных Нурсултаном Назарбаевым, очень четко отражают суть третьей модернизации Казахстана. Если приоритеты и задачи Послания будут в полной мере реализованы, то, безусловно, Казахстан в этой глобальной конкурентной борьбе станет одним из самых успешных государств», - сказал он.

По словам дипломата, многие положения Послания отвечают интересам не только самого Казахстана, но и совместного развития государств, входящих в Шанхайскую организацию сотрудничества. Наиболее важными в этом плане он назвал меры по повышению транзитно-транспортного потенциала РК.

«Мы сегодня уже видим, насколько Казахстан активен в сопряжении своей новой экономической политики «Светлый путь» и китайской инициативы совместного формирования «Экономического пояса Шелкового пути». В Послании четко определены ориентиры, которые выведут Казахстан на качественно новый уровень его транзитного потенциала: увеличение в 7 раз доли грузов, перевозимых контейнерами, в 4 раза - пассажирских перевозок воздушным транспортом и другие задачи. Это непросто, и, естественно, для этого необходимо укрепить и расширить инфраструктуру Казахстана, развивать транспортные коммуникации», - сказал Алимов.

Очень серьезной и большой задачей, поставленной в Послании на 2017 год, он назвал строительство и реконструкцию почти четырех с половиной тысяч километров автодорог республиканского значения.

«Этот ориентир носит не только внутригосударственный характер, но и соответствует задачам реализации Соглашения между правительствами государств-членов ШОС о создании благоприятных условий для международных автомобильных перевозок, которое вступило в силу 20 января 2017 года. В это соглашение большой вклад внес как раз Казахстан. Договор открывает абсолютно новые горизонты и перспективы для торгово-экономического сотрудничества на пространстве ШОС, а также за его пределами, так как Соглашение носит открытый характер. К нему уже проявили интерес ряд государств АСЕАН, Восточной Европы», - подчеркнул генеральный секретарь ШОС.

Еще одним благом не только для Казахстана, но и развития всей ШОС, Алимов назвал стратегическую цель Послания по обеспечению к 2050 году вклада малого и среднего бизнеса в ВВП страны не менее 50%.

«Ставка на развитие малого и среднего бизнеса сделана и в рамках ШОС. Поэтому чем активнее в Казахстане будет развиваться бизнес-среда, тем активнее она будет влиять на развитие малого и среднего бизнеса на пространстве ШОС», - подчеркнул дипломат.

Он обратил внимание на поставленные в Послании задачи противодействия религиозному экстремизму и терроризму.

«Безусловно, это одно из ключевых направлений в деятельности ШОС, поэтому для Организации очень важно, чтобы Казахстан продолжал играть весомую и очень эффективную роль в борьбе с силами «трех зол» - терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом», - сказал Алимов.

Он выразил надежду на то, что антитеррористическая проблематика, как и в предыдущие годы, станет одним из приоритетных вопросов повестки дня на саммите глав государств-членов ШОС, который пройдет в Астане в июне 2017 года.

«За короткий по историческим меркам период Казахстан, на мой взгляд, прошел путь, равный столетию. Это, действительно, был очень сложный, но, по сути, пионерский путь, так как речь шла о государственном строительстве за годы Независимости. При этом страна получила уникальный и богатейший опыт. Необходимо отдать должное казахстанцам, достойно, с честью выполнившим высокую миссию, которую им предложил вместе реализовать Президент Нурсултан Абишевич Назарбаев. Все это говорит, прежде всего, об очень четком, выверенном и последовательном политическом курсе страны. Неслучайно Казахстан вошел в число 50 самых развитых стран мира, и поставлена новая цель - войти в 30-ку передовых государств планеты», - отметил генсек ШОС.

Мы видим, - продолжил он, - как уверенно, шаг за шагом Казахстан идет к намеченным целям. При этом страна укрепляет и развивает добрососедские, дружественные и взаимовыгодные связи как с ближайшими соседями, так и дальним зарубежьем.

По его словам, большое значение имеет и то, чтобы Казахстан оставался одним из локомотивов ШОС, равно как и все остальные государства-основатели Организации.

«Казахстан и, в первую очередь, Президент Назарбаев, всегда вносил очень ценные идеи по развитию регионального сотрудничества практически по всем направлениям. Ваша страна также демонстрировала конкретные примеры реализации совместных инициатив. Поэтому для нас очень важно, чтобы Казахстан стал сильнее экономически, и чтобы голос Астаны на международной арене звучал всегда четко и ясно. Чем сильнее будет Казахстан, чем сильнее будут позиции Казахстана на международной арене, тем сильнее будем все мы - Шанхайская организация сотрудничества», -резюмировал Алимов.