Генсек ОБСЕ поздравил Казахстан с успешной организацией ЭКСПО

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр иностранных дел Кайрат Абдрахманов провел двусторонние встречи на полях министерской конференции «Обеспечение устойчивого развития энергетики», проходящей в рамках международной выставки «ЭКСПО-2017», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства РК.

Во время встречи с генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Ламберто Заньером Кайрат Абдрахманов подчеркнул готовность Казахстана продолжать конструктивный диалог по всему комплексу вопросов повестки дня ОБСЕ.







Собеседники обменялись мнениями по проблемам диалога о европейской безопасности, работе полевых миссий ОБСЕ, борьбы с экстремизмом и радикализацией, управления водными ресурсами в Центральной Азии, а также перспективам взаимодействия ОБСЕ с Афганистаном. Подчеркнута важность дальнейшего укрепления евразийского измерения ОБСЕ.

Заньер поздравил Казахстан с успешной организацией международной выставки «ЭКСПО-2017». 15-16 июня в рамках выставки состоится вторая подготовительная встреча Экономико-экологического форума ОБСЕ с участием более 130 представителей дипломатических и экспертных кругов государств Организации.







На встрече с министром национальной экономики Венгрии Михаем Варга была отмечена важность эффективного использования потенциала межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству и делового совета. Значительным потенциалом обладает Казахстанско-венгерский сельскохозяйственный фонд прямых инвестиций.

Варга подчеркнул особую роль Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в укреплении казахстанско-венгерских отношений на протяжении 25 лет с момента их установления. Министр убежден, что открытый на днях прямой авиарейс Будапешт-Астана будет способствовать дальнейшему расширению деловых и гуманитарных контактов.

Собеседники обсудили перспективы участия Казахстана и Венгрии в проекте «Один пояс, один путь». Венгерский политик также предложил рассмотреть идею налаживания диалога между Центральной Азией и Вышеградской группой.