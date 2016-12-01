Генпрокуратура РК прекратит уголовное преследование в отношении Рахата Алиева

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Генеральная прокуратура РК получила апостилированное свидетельство о смерти бизнесмена, экс-главы спецслужб Казахстана Рахата Алиева, который скончался в Австрии в феврале 2015 года. Полученные документы направлены в следственные органы для решения вопроса о прекращении уголовного преследования в отношении Р.Алиева по факту его смерти, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ответе на официальный запрос Казинформа Генпрокуратура отметила, что пытались получить соответствующие бумаги для прекращения уголовного преследования со дня объявления о смерти обвиняемого, 25 февраля 2015 года. Было направлено международное следственное поручение компетентным органам Австрии, также были запрошены заверенное свидетельство о смерти, судебно-медицинские экспертизы, протоколы, заключения и другие документы по опознанию трупа.

«В ответ на данные запросы 20 апреля 2015 года Генеральная прокуратура получила только копию свидетельства о смерти, незаверенное надлежащим образом. 13 февраля 2016 года Генеральная прокуратура направила повторный запрос в Австрию. В своем ответе от 30 июня 2016 года австрийские власти сообщили, что не могут предоставить запрашиваемые материалы в связи с тем, что 18 июня 2015 Э.Шоразова (вдова Рахата Алиева - прим. ред.) опротестовала их передачу казахстанской стороне в земельном суде Вены», - говорится в сообщении.

В конечном итоге суд отклонил ходатайство Эльнары Шоразовой и 21 ноября текущего года Генеральная прокуратура по дипломатическим каналам получила апостилированое свидетельство о смерти Р.Алиева и копию повторной судебно-медицинской экспертизы от 9 марта 2015 года, проведенной в Институте судебной медицины города Санкт-Галлена в Швейцарии.

«Настоящие документы направлены в следственные органы для решения вопроса о прекращении уголовного преследования в отношении Р. Алиева по факту его смерти», - сообщили в Генеральной прокуратуре РК.



Также в органе прокомментировали выводы немецкого судмедэксперта Бернда Бринкманна, в котором говорится о насильственном характере смерти бизнесмена, экс-главы спецслужб Казахстана и посла страны в Австрии Рахата Алиева. В Генпрокуратуре заявили, что заинтересованы в установлении обстоятельств и причин смерти Р.Алиева и готовы оказать всю необходимую правовую помощь правоохранительным органам Австрии.



«Важно отметить, что ранее Генеральная прокуратура неоднократно предлагала содействие австрийской стороне в расследовании смерти Р.Алиева. Так, 25 февраля 2015 года, в день объявления о его смерти, Генеральная прокуратура направила официальный запрос австрийским властям о допуске казахстанских прокуроров, следователей и судебно-медицинских экспертов к австрийскому расследованию смерти Алиева, с предоставлением доступа к телу умершего с правом изъятия проб и образцов, а также проведения дактилоскопического и геномного исследования. Кроме того, в данном запросе для обеспечения полноты и объективности расследования австрийской стороне предлагалось привлечь к расследованию судебных экспертов из других стран», - добавили в казахстанском ведомстве.

В Генпрокуратуре напомнили, Бернд Бринкманн заявил, что Рахата Алиева задушили, а затем инсценировали самоубийство в ходе пресс-конференции 12 декабря в Вене. Ее организаторами выступили адвокаты Эльнары Шоразовой.



«Отметим, что по неофициальной информации, прокуратура Вены на основании двух судебно-медицинских экспертиз, одна из которых проводилась независимым экспертом в Швейцарии, пришла к выводу о том, что Р. Алиев совершил суицид. Казахстанская сторона не принимала участия в расследовании факта смерти Р. Алиева, в связи с этим считаем, что проверка доводов, изложенных Б. Бринкманном, должна проводиться компетентными органами Австрии», - говорится в сообщении.

Напомним, в конце февраля 2015 года австрийские СМИ сообщили, что Алиев обнаружен мертвым в тюрьме столицы Австрии. Первой и основной версией происшедшего было самоубийство. В 2008 году Рахат Алиев, занимавший ранее пост посла Казахстана в Австрии, был заочно приговорен на родине в общей сложности к 40 годам лишения свободы за подготовку к захвату власти и организацию преступной группы, занимавшейся похищениями людей. Суд Вены в июне 2011 года отказался экстрадировать Алиева в Казахстан.