Генпрокуратура РК извинилась за инцидент с певцом группы Renzo 

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Генеральная прокуратура на странице ведомства в Facebook принесла извинения продюсеру Алуа Конаровой и солисту группы «Renzo» Жанболату Ертаеву, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Уважаемая Алуа Конарова! Уважаемый Жанболат Ертаев!

От имени руководства Генеральной прокуратуры приносим извинения за инцидент, произошедший с Жанболатом. Мы разобрались, это недопустимое и грубое нарушение! », - говорится в сообщении.

«Мы внимательно изучили Ваше обращение (https://www.facebook.com/alua.konarova/posts/10207197956747536).

По поручению Генерального прокурора Асанова Ж.К. сотрудники прокуратуры ВКО, вовремя не принявшие меры по восстановлению прав Жанболата, привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

В отношении следователей УВД Усть-Каменагорска начато расследование по факту халатности. Мы будем жестко пресекать такие факты и надеемся на активную помощь граждан», - заявила Генеральная прокуратура в Facebook.

Напомним, солиста казахстанской группы "Renzo", победителя республиканского проекта «Биле, Казакстан», студента КазНАИ Жанболата Ертаева по ошибке заподозрили в хулиганстве в Усть-Каменогорске. Хотя артист в это время находился в Алматы. Об этом Жанболат Ертаев и его продюсер Конарова написали на странице в Facebook.



