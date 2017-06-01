Геннадий Головкин: Я взволнован, но не нервничаю

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Чемпион мира в среднем весе по нескольким версиям Геннадий Головкин рассказал в интервью The Ring TV, какие чувства испытывает перед поединком с Саулем Альваресом 16 сентября, сообщает Sports.kz.

- Я очень взволнован, но не нервничаю. Год назад я потерял к этому бою весь интерес. Но теперь это новая история. Думаю, это великолепно для нас.

Напомним, бой Головкин - Альварес состоится 16 сентября на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе. Фаворитом этого боя букмекерская контора 1XBET считает казахстанского боксера: коэффициент на его победу - 1,67.