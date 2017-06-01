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Геннадий Головкин: Я взволнован, но не нервничаю

Геннадий Головкин: Я взволнован, но не нервничаю
12 Июня 2017 08:21 176

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Чемпион мира в среднем весе по нескольким версиям Геннадий Головкин рассказал в интервью The Ring TV, какие чувства испытывает перед поединком с Саулем Альваресом 16 сентября, сообщает Sports.kz.

- Я очень взволнован, но не нервничаю. Год назад я потерял к этому бою весь интерес. Но теперь это новая история. Думаю, это великолепно для нас.

Напомним, бой Головкин - Альварес состоится 16 сентября на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе. Фаворитом этого боя букмекерская контора 1XBET считает казахстанского боксера: коэффициент на его победу - 1,67. 

Ключевые слова: Головкин, Спорт,
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