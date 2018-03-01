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Геннадий Головкин серьёзно настроен победить Сауля Альвареса

2 Марта 2018 09:00 311
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Геннадий Головкин серьёзно настроен победить Сауля Альвареса

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Чемпион мира в средней категории по версиям WBA/WBC/IBF/IBO Геннадий Головкин сказал, что к реваншу с Саулем «Канело» Альваресом 5 мая в Лас-Вегасе будет подходить уже не с таким дружелюбным настроем, как прежде, пишет Sports.kz.

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По мнению GGG, его фирменная улыбка сыграла с ним злую шутку в первом бою и привела к «ограблению» в исполнении судей, решивших исход встречи вничью.

«Мне не нравится бизнес бокса, и я больше не буду улыбаться, когда продвигаю бой. Мой приоритет - сохранить мои чемпионские пояса и послужной список без поражений. Я буду доминировать, и на этот раз, это будет более очевидно. Я хочу нокаута, однако бой не обязательно завершится нокаутом, но выиграю убедительно. Первый поединок был разочарованием для нас обоих, потому что в нем было не так много экшна или драмы. Мы слишком долго изучали друг друга в первых раундах. «Канело» обладает хорошей силой и у него выдающийся боксерский IQ. Я знаю, что он очень опасен. Но я хочу этого боя и желаю победить», - цитирует Yahoo! Sports слова Геннадия. 

 

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Ключевые слова: Спорт, Головкин,
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