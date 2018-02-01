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Геннадий Головкин подарил перчатки с автографом звезде Голливуда

26 Февраля 2018 11:51 1243
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Геннадий Головкин подарил перчатки с автографом звезде Голливуда

 АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский профи-боксер Геннадий Головкин (37-0-1, 33 КО), чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе, встретился с известным американским актером и продюсером Марком Уолбергом, сообщает СИА SPORTINFORM.

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Об этом в своем Твиттере рассказал сам GGG. Геннадий Головкин подарил голливудской звезде боксерские перчатки с казахским орнаментом и своим автографом.

«Приятно было видеть тебя, настоящий человек и чемпион @markwahlberg», - написал Головкин, опубликовав совместное фото с актером.

Отметим, что в 2010-м году Марку Уолбергу  доводилось играть боксера-профессионала в биографическом фильме «Боец» в роли Микки Уорда по кличке «Ирландец». 

«Боец» - фильм о реальной истории боксера на пути к званию чемпиона мира. Восхождение Уорда было похоже на восхождение легендарного Рокки. 

В сентябре прошлого года Марк Уолберг в соцсетях поддержал Головкина после его боя с мексиканцем Альваресом.

«GGG выиграл этот бой. Плохое решение, но отличная возможность для бокса получить реванш», - написал тогда известный актер.

Напомним, что второй поединок между Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом запланирован на 5-е мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, США. Первая официальная пресс-конференция, с участием боксеров состоится 27-го февраля в Лос-Анджелесе (утром 28-го февраля по времени Астаны).

 

 

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Ключевые слова: Спорт, Головкин,
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