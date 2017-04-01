Генеральная прокуратура Казахстана и ООН подписали меморандум  

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Генеральная прокуратура Казахстана и Организация Объединенных Наций подписали меморандум о взаимопонимании, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Подписи под документом поставили Генеральный прокурор Республики Казахстан Жакип Асанов, посетивший с визитом Австрию, и заместитель Генерального секретаря ООН Юрий Федотов.

Отмечая значимость подписания соглашения, Ю.Федотов подчеркнул: «Это очень важное событие для нас, поскольку оно поможет государствам Центрально-Азиатского региона нарастить свой потенциал в борьбе с вызовами современному миру, безопасности и стабильности, которые проистекают от терроризма, насильственного экстремизма, транснациональной организованной преступности. Мы благодарны Казахстану за поддержку, будем вместе работать в этом направлении».

В пресс-службе Генпрокуратуры РК объяснили, что предполагает этот документ.

На базе Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Казахстана создается Региональный хаб. Это единая в Центральной Азии площадка, где сотрудники правоохранительных и специальных органов будут обучаться лучшим мировым практикам и передовым технологиям противодействия пяти глобальным угрозам: экстремизм и терроризм; незаконный оборот наркотиков и оружия; торговля людьми; киберпреступность; коррупция. Для обучения по этим пяти направлениям к нам будут приезжать лучшие преподаватели из-за рубежа. Кроме того, создание Регионального хаба позволит проводить совместные исследования с правоохранительными органами стран Центральной Азии.







В ходе визита Генеральный прокурор встретился с Генеральным секретарем ОБСЕ Ламберто Заньером. Жакип Асанов высоко оценил уровень взаимодействия Казахстана и ОБСЕ. Наша страна сотрудничает с Организацией по всем важнейшим аспектам укрепления международной безопасности, и прежде всего, в сфере борьбы с вызовами и угрозами современности, отметил он.

Собеседники обсудили основные направления сотрудничества в рамках создания Регионального хаба противодействия глобальным угрозам.

Подводя итоги встречи, руководитель ОБСЕ выразил готовность оказать содействие в продвижении проекта. «Нам необходимо объединить совместные усилия в борьбе с насильственным экстремизмом и терроризмом, наркобизнесом, коррупцией, отмыванием незаконных доходов. Поэтому инициатива Академии о создании хаба очень своевременна и актуальна. Эта идея со стороны ОБСЕ найдет полную поддержку. Для этого мы должны привлечь лучший опыт международного экспертного сообщества», - подчеркнул Л.Заньер.







В Вене Генрокурор также провел переговоры с ректором Международной антикоррупционной академии Мартином Крёйтнером.

Собеседники отметили общность целей и задач, стоящих перед двумя академиями, и выразили заинтересованность в налаживании взаимовыгодного сотрудничества.

Ж.Асанов также встретился со студентами-казахстанцами, обучающимися в вузах Австрии. Генпрокурор рассказал о проводимой работе в свете реализации институциональных реформ, мерах по модернизации прокуратуры и качественному обновлению кадрового состава, ответил на вопросы студентов.