Гендиректор Uber может лишиться должности

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сооснователь и генеральный директор Uber Трэвис Каланик может быть временно отстранен от выполнения своих обязанностей или смещен на другую должность, передает ТАСС со ссылкой на британскую газету Financial Times (FT).

Издание сообщает, что в воскресенье совет директоров Uber провел встречу, на которой обсуждалось будущее Каланика и двух его приближенных. Так, заместитель главы Uber Эмиль Майкл может лишиться своей должности уже в понедельник. Под угрозой может оказаться и карьера вице-президента компании по операциям Райана Грэйвса.

Подобные меры совета директоров - реакция на скандалы с участием сотрудников Uber. Руководство компании, в частности, было недовольно обвинениями в отношении одного из менеджеров. Сообщалось, что тот получил доступ к медицинским данным, связанным с жертвой изнасилования водителя Uber в Индии, а впоследствии покинул компанию. Кроме того, в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах были уволены более 20 сотрудников компании.

В феврале две экс-сотрудницы Uber обвинили свое бывшее руководство в сексизме и домогательствах. Каланик после этого пообещал, что компания проведет тщательное расследование всех якобы имевших место инцидентов.

Впоследствии фигурантом скандала стал уже сам глава Uber - в интернете появилась видеозапись, на которой видно, как он вступает в перепалку с одним из водителей. Последний утверждал, что руководство компании забирает себе слишком большой процент от заработка таксистов, на это Каланик отреагировал в довольно грубой форме. После этого гендиректор опубликовал видео, в котором принес извинения за свое поведение.

Uber - онлайн-сервис автомобильных перевозок, позволяющий пользователям через приложение на мобильном телефоне воспользоваться услугами водителей частных автомобилей. Эта американская международная компания со штаб-квартирой в Сан-Франциско (штат Калифорния) была основана предпринимателями Трэвисом Калаником и Гарретом Кэмпом в 2009 году. Сейчас Uber действует в более чем 500 городах в почти 80 странах.