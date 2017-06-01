Гендерных притеснений в Казахстане нет - Лаззат Рамазанова

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель совета деловых женщин НПП РК «Атамекен» Лаззат Рамазанова прокомментировала вопрос наличия притеснения женщин в казахстанском обществе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По ее мнению, в Казахстане нет места такому явлению.

«Я притеснения по гендерному признаку не вижу. Но есть мировая тенденция. Это должно быть закреплено на законодательном уровне», - сказала она.

Между тем, она считает, что казахстанским женщинам необходима дополнительная уверенность в своих силах.

«Восточная, азиатская страна. Я сама выросла в традиционной патриархальной семье. Но вместе с тем, есть особенность казашек. Не хватает уверенности самим женщинам. Неужели я это смогу? Сделать первый шаг в бизнесе всем тяжело, тем более женщине. Поэтому она начинает с чего-то малого. Отличницы у нас обычно кто? Девушки. Женщина больше всего боится неудач, стрессов. Она готова начинать маленькое дело, но будучи уверенной, что выполнит его на пятерку. Это особенность женская», - говорит глава Совета.

«Но, я считаю, что сознание уже потихоньку меняется», - продолжает она. - «Наблюдаются тенденции и тренды, направленные на то, что уверенность и самооценка у женщин растет. И только благодаря этому она идет к своему маленькому, но делу».

Рамазанова рассказала и о развитии бизнеса среди женщин с ограниченными возможностями.

«Даже женщины инвалиды у нас начинают бизнес. У нас есть несколько случаев, когда они выиграли грант в 3 миллиона тенге. В Кызылординской области женщина-инвалид, проживающая в районе, прошла курсы в сопровождении НПП, открыла свой бизнес. Перешивает подушки. Она поверила в себя. Ну а в целом, масштабное исследование развития предпринимательства в регионах мы начнем в текущем году», - заключила она.