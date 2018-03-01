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Где будет расположено Посольство Казахстана в Таджикистане

7 Марта 2018 12:57 713
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Где будет расположено Посольство Казахстана в Таджикистане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Стало известно место строительства здания Посольства Казахстана в Таджикистане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Таджикская сторона предоставит нам место для строительства посольства Казахстана в Душанбе на проспекте Сомони, площадью в 1 гектар земли. Срок аренды составляет 49 лет, а арендная плата будет выплачиваться в размере 1 сомони в год», - сказал министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК.

В свою очередь, по словам министра, казахстанская сторона предоставит площадь в Астане по улице Ш. Калдаякова, площадью 1 гектар. Срок аренды составит 49 лет, размер оплаты аренды - 1 тенге в год.

Министр, также напомнил, что соглашение о взаимном распределении земельных участков для строительства дипломатических представительств между правительствами Казахстана и Таджикистана было подписано в 2010 году.

«Это соглашение является важным документом, который предусматривает присутствие и функционирование дипломатических миссий в обеих странах», - добавил он.

 

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Ключевые слова: МИД РК, Таджикистан, Мажилис,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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