Газовый экспорт Ирана достиг уровня 42 млн. куб. м в сутки

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Объём газового экспорта Ирана с начала пятого месяца 1396 иранского года (с 23 июля 2017 года) достиг уровня 42 млн. куб. м в сутки, пишет ИРНА.

По данным Иранской национальной газовой компании, экспорт иранского газа увеличился после того, как она начала поставки газа в Ирак.

С начала 1396 (иранского) года (который начался 20 марта 2017 года) средний объём экспорта иранского газа составил 36 куб. м в сутки.

При этом средний объём экспорта иранского газа за четвертый месяц 1396 иранского года (с 22 июня по 22 июля) составил 39 куб. м в сутки.

Газовый экспорт за первые 3 месяца также составил 35, 30 и 32 куб. м в сутки, соответственно.

Напомним, что Иран начал поставки газа в Ирак в июне 2017 года. Ранее Турция была крупнейшим импортёром иранского природного газа.