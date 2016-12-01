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Газифицированы самые отдаленные села Мангистау

Газифицированы самые отдаленные села Мангистау
29 Декабря 2016 02:25 128

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Мангистауском районе Мангистауской области введен в эксплуатацию газопровод «Шолтобе-Уштаган-Баскудык-Жарма», благодаря которому голубое топливо появилось в домах жителей сел Уштаган, Баскудук и Жарма.    

Общая протяженность газопровода  -   92,67 км. Средства на его строительства были выделены из Фонда национального благосостояния «Самрук-Казына». На выполнение социально-значимого проекта было потрачено 898 млн 576 тысяч бюджетных средств.

«На сегодняшний день в Мангистауском районе  практически полностью решены социальные проблемы. Во всех селах работают детские сады. В последние годы в семи населенных пунктах района были построены врачебные амбулатории, реконструированы автомобильные дороги, возведены тротуары. В ближайшие годы будут построены еще ряд объектов социального значения», - отметил на торжественной церемонии открытия газопровода аким Мангистауской области Алик Айдарбаев.

Жителей сел Алик Айдарбаев сердечно поздравил с таким долгожданным событием, пожелав тепла и уюта в домах сельчан.

 

 

Ключевые слова: Мангистауская область,
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