Газифицированы самые отдаленные села Мангистау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Мангистауском районе Мангистауской области введен в эксплуатацию газопровод «Шолтобе-Уштаган-Баскудык-Жарма», благодаря которому голубое топливо появилось в домах жителей сел Уштаган, Баскудук и Жарма.

Общая протяженность газопровода - 92,67 км. Средства на его строительства были выделены из Фонда национального благосостояния «Самрук-Казына». На выполнение социально-значимого проекта было потрачено 898 млн 576 тысяч бюджетных средств.

«На сегодняшний день в Мангистауском районе практически полностью решены социальные проблемы. Во всех селах работают детские сады. В последние годы в семи населенных пунктах района были построены врачебные амбулатории, реконструированы автомобильные дороги, возведены тротуары. В ближайшие годы будут построены еще ряд объектов социального значения», - отметил на торжественной церемонии открытия газопровода аким Мангистауской области Алик Айдарбаев.

Жителей сел Алик Айдарбаев сердечно поздравил с таким долгожданным событием, пожелав тепла и уюта в домах сельчан.