Газификация Астаны поможет развитию Жезказгана и Темиртау – эксперт КИСИ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Зарема Шаукенова поделилась своим видением касательно социальных инициатив Президента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Государство усиливает свою функцию по перераспределению национальных благ. Для этого вводится прогрессивная шкала налогов. При этом конечной целью данного решения является расширение основ среднего класса в нашей стране. То, что проходит красной нитью сквозь все госпрограммы и послания Главы государства, в том числе тех, которые затрагивали пять институциональных реформ», - сказала она.

По ее словам, на это же нацелена новая жилищная программа.

«Из года в год у нас принимаются новые программы жилищного строительства от хороших к лучшим. И эта программа создает новый спрос, стимулирует рост населения. Поэтому строительство - это есть индикатор растущей экономики. Он задает темп экономики и соответствует макроэкономической стратегии», - отметила З.Шаукенова.

Что касается газификации столицы, эксперт считает, что данный шаг поможет раскрыть сразу несколько плюсов.

«Протягивая нитку газопровода из Кызылординской области в Астану, мы закрепляем развитие Жезказгана, Темиртау. Это крупное системное решение, приносящее мультипликативный эффект не только с точки зрения экологии и комфорта, но и с точки зрения подъема малых городов», - считает З.Шаукенова.

Этот шаг эксперт назвала большим подарком столицы, выразив надежду, что Астана станет самым чистым городом.

«Чистый воздух в Астане, отказ от отопления твердым топливом, все это создает основу для повышения престижа столицы, привлекательности для зарубежных инвесторов. И то, что она будет газифицироваться это большой подарок в юбилейный год, когда нашей столице исполняется 20 лет. Астана станет самым экологически чистым городом Евразии», - заключила З.Шаукенова.