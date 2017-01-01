Газетные объявления и информаторы помогли выявить «серых» арендодателей квартир в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде удалось уменьшить «серый» рынок арендного жилья и тем самым пополнить казну, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О способах пополнения местного бюджета отчитался руководитель областного департамента государственных доходов Азамат Ахметов.

«В работе органов государственных доходов одним из приоритетных направлений является пополнение местного бюджета. Реализован план мероприятий по изысканию дополнительных доходов в местный бюджет. На 2016 год с учетом корректировок данный план был утвержден на сумму 4,2 млрд. тенге по 15 пунктам. В итоге поступило 4,6 млрд. тенге, или 112,4% к плану. Привлечено к уплате 112 827 налогоплательщиков», - доложил А. Ахметов на аппаратном совещании в акимате области.



Он остановился на отдельных пунктах плана. Одним из них является выявление граждан, сдающих жилье внаем, и привлечение их к налоговым обязательствам.



«При плане 10,9 млн. тенге поступило 12,3 млн. тенге, или 113,1%. По сравнению с 2015 годом, поступления увеличились 6,4 млн. тенге, или на 52,5%. По данному пункту работа проводилась совместно с ДВД области. По проведенным оперативным мероприятиям сотрудники полиции представляют сведения по плательщикам, сдающим в аренду квартиры. Также дополнительные поступления обеспечиваются органами госдоходов самостоятельно, путем отработки сведений КСК, анализа информации в СМИ по сдаче в аренду недвижимости», - отметил руководитель департамента.



По его словам, всеми способами было выявлено 1260 арендодателей недвижимости. Большую лепту внесли органы госдоходов и внутренних дел. В 52-х случаях помогли информаторы из КСК. В результате принятые меры принесли дополнительные доходы в бюджет.



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