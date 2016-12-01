Гашиш пытались пронести в ручке электрочайника для заключенного в Костанае

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Костанае сотрудники учреждения УК-161/2 обнаружили гашиш в ручке электрического чайника, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на областной департамент уголовно-исполнительной системы данного региона.

«Несмотря на то, что порядка 90% запрещенных предметов изымаются на подступах к режимным объектам, проблема попыток их доставки, в том числе ухищренным способом, остается актуальной. Один из последних примеров тому подтверждение, - отметил начальник отдела департамента УИС по Костанайской области Алимжан Идрисов. - При досмотре посылки сотрудники учреждения УК-161/2 обратили внимание на ручку электрочайника, адресованной осужденному, отбывающему 12-летний срок наказания за изнасилование».

По словам Идрисова, в ручке электрочайника было искусно вмонтировано твердое вещество темно-зеленого цвета.

«Судебно-химическая экспертиза установила, что изъятое вещество оказалось гашишем общим весом свыше семи граммов. По факту начата досудебное расследование», - добавил он.