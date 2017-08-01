Гарифолла Есим от имени Президента РК получил нагрудный знак «Алтын барысы»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В селе Акку Павлодарской области отпраздновали 172-летие со дня рождения великого казахского поэта и мыслителя Абая Кунанбаева, а также чествовали исследователя его творчества Гарифоллу Есима, который в этом году 70-летний юбилей, передает pavlodarnews.kz.

Прежде всего, гости со всех уголков Казахстана возложили цветы к памятнику Абаю. Для присутствующих выступили победители районных Абаевских чтений, которые исполнили произведения поэта.

После в районном доме культуры состоялась встреча, посвященная 70-летию Гарифоллы Есима - казахстанского религиоведа и философа, который является одним из самых известных абаеведов. От имени Президента страны аким Павлодарской области Булат Бакауов вручил юбиляру нагрудный знак «Алтын барысы».

«Вы как профессиональный педагог, уважаемый ученый многие годы работали в сферах образования, активно участвовали в парламентских обсуждениях и принятии законов, - зачитал он текст поздравительного письма Нурсултана Назарбаева. - Народ знает Вас как ученого философского направления. Ваши исследовательские работы внесли большой вклад в духовное развитие общества. Я уверен, что в дальнейшем Вы будете активно участвовать в развитии отечественной науки».







Для участников празднования Абай күні на въезде в село Акку разбили этноаул из 20 юрт. Гостями одной из юрт оказались американцы - профессор Висконсинского университета Гэри Киркинг, глава сельскохозяйственного кооператива «Wisconsin Farm Bureau» Дэйл Бити и мэр города Верона Джон Хочкаммер. Жители штата Висконсин прибыли в Павлодар для работы с местными предпринимателями, которые и пригласили их на праздник.









«Я уже в пятый раз в Казахстане, а потому чувствую себя здесь очень комфортно, - рассказывает Гэри Киркинг. - Наши казахстанские друзья рассказывали нам о том, кто такой Абай Кунанбаев и какое место он занимает в истории казахского народа. Лично я очень рад тому, что нахожусь здесь».

В завершение праздника состоялись традиционные скачки, участие в которых приняли представители Павлодарской и Восточно-Казахстанской областей, а также астанинские гости. В ток байге на 15 километров на старт вышли 16 наездников. Дистанцию в 30 километров в аламан байге преодолели 14 участников, которые боролись за главный приз - автомобиль.



Фото Валерия Бугаева