Гадания на Рождество недопустимы - настоятель храма

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Рождественские дни, наполненные блеском елочных огней, весельем, подарками, всегда были любимым временем года и для детей, и для взрослых. Ведь именно на Рождество, 7 января, ставили елку и дарили подарки. И только при советской власти празднование перенесли на 31 декабря, приурочив ко встрече Нового года, дабы отвратить людей от религии.

О значении и смысле празднества корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы в с. Мерке, иерей Владимир Воронцов.

- В Казахстане с 2006 года Рождество Христово, как и мусульманский Курбан-айт, стало официальным праздником. Что Вы можете сказать о смысле и значении праздника Рождества Христова?

- Чтобы понять смысл праздника, нужно задуматься, чей день рождения мы отмечаем. В этот день христиане встречают день Рождества Господа Иисуса Христа, которого мы называем Спасителем. Рождеством Христовым нам открывается спасение. Человечество, пребывающее в пороке, во мраке неведения и идолопоклонства, обретает во Христе надежду на избавление от мучений и скорбей, на прощение грехов.

- Что церковь говорит о том, как нужно праздновать Рождество Христово?

- Любой верующий человек скажет, что в этот день нужно прийти на службу в церковь. К празднику мы готовимся заранее. Христиане сорок дней до этого держат пост. В дни поста в храмах поются изумительные песнопения, подготавливающие нас к празднику, раскрывающие его смысл.

- А как быть с традиционными, внешними атрибутами Рождества - обязательный запеченный гусь с яблоками или же карп у поляков и чехов, колядки, а то и пропагандируемые сейчас в интернете гадания на Рождество...

- По поводу гаданий - однозначно это недопустимо. Церковь предупреждает о вреде магии, гаданий и прочего оккультизма. Что касается всего остального....За многие годы праздник оброс многими фольклорными атрибутами. У разных народов они разные. Рождество Христово действительно у нас ассоциируется с ёлкой, запечённым гусем, колядками, народными гуляньями. Верующие люди смогли вложить глубокий духовный смысл во всю эту атрибутику. С какой верой, с какой любовью к Богу христиане украшают ёлку, накрывают праздничный стол, поют народные песни. Но есть и обратная сторона. К сожалению, часто светское сознание подменяет духовную природу праздника внешней атрибутикой. Многие люди, и даже крещёные, считают, что необязательно держать пост, ходить на богослужение, исповедоваться и причащаться. А праздновать можно за столом, с ёлкой, с колядками, но без Христа. Остаётся праздник, в котором нет места Богу.

- Хочу напомнить нашим читателям, что в селе Мерке Меркенского района действует старейшая в Жамбылской области церковь Рождества Пресвятой Богородицы, 120-летие которой было торжественно отмечено 21 сентября минувшего года. Как праздник пройдёт в селе Мерке?

- Утром 7 января прихожане соберутся в храм, будет Литургия. После службы прихожан поздравят дети. Всем детям мы приготовили подарки. У нас работает воскресная школа. Мы её так называем, но на самом деле это не школа в привычном смысле, где есть журнал, дневник, доска и парты. Наша воскресная школа - это такой кружок, в котором у детей есть возможность общаться друг с другом, говорить на духовные темы. Мы два года строили духовно-просветительский центр. Хотя здание пока не отделано снаружи, но внутри у нас есть уютные помещения, где можно заниматься с детьми и проводить мероприятия. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех, кто помогал нам в строительстве. Будет праздничная вечерняя служба в церкви, недавно открытой в селе Луговое, там я тоже совершаю службы. Наши дети из воскресной школы также поздравят прихожан этого храма. Затем предстоит поездка в Шымкент, где 8 января архиепископ Елевферий будет вручать дипломы и призы победителям конкурса рисунков, который проходил недавно в Чимкентской и Таразской епархии.

- Что бы Вы пожелали в этот день всем согражданам и, в частности, читателям МИА «Казинформ»?

- Радости общения с Богом и с людьми. Радости помогать нуждающимся и заботиться о ближних. Радости от любви, благодарности и благородства. И ещё раз - радости. Ведь даже печали и скорби, если мы переносим их мужественно и без ропота, приносят радость верующему сердцу.

- Спасибо за беседу!