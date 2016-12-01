КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Костанайский футбольный клуб «Тобол» может прекратить свое существование, если не будет реализован с аукционных торгов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как пояснила заместитель руководителя управления финансов акимата Костанайской области Алма Жусупова, это случится, если торги по продаже госдоли участия в ФК «Тобол» будут признаны несостоявшимися в третий раз. Предыдущие торги уже были признаны таковыми дважды.

Сейчас, накануне третьего аукциона, местные власти решили предоставить потенциальным покупателям более привлекательные условия, в связи с чем сроки проведения торгов были продлены.

По словам Алмы Жусуповой, стоимость государственной доли в ФК определена в 25 млн. тенге, а победитель торгов получит право решить самостоятельно, за какой срок ему будет удобнее рассчитаться: за 1 год или в течение трех лет.

Аукцион назначен на 29 декабря.