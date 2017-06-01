Футбольный газон по стандартам FIFA появится на стадионе в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - На главной футбольной арене Петропавловска - стадионе «Карасай» - идет капитальный ремонт, сообщает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления физической культуры и спорта.

В этом году основные работы пройдут на футбольном поле. Здесь появится новый искусственный газон пятого поколения. Меняет его кызылординский подрядчик ТОО «Бибисара». Новое покрытие произведено в Китае по стандартам FIFA. После введения в эксплуатацию обновленного футбольного поля стадион «Карасай» сможет принимать у себя соревнования международного уровня.

Предыдущее покрытие было уложено в 2008 году. Тогда оно было самым современным искусственным покрытием, но сейчас поле морально и физически устарело. Новый газон, по обещаниям производителя, прослужит еще порядка десяти лет.

Планируется обновление беговой дорожки стадиона, тартановое покрытие которой тоже довольно изношено, и установка навесов над трибунами.

Ремонтные работы на стадионе «Карасай» начались в прошлом году. Отремонтировали трибуны, которые с момента постройки ни разу капитально не обновлялись. Усилили несущие конструкции, полностью заменили сиденья для болельщиков, организовали места для операторов и работы средств массовой информации, построили вип-ложу. Футбольную арену привели в соответствие с международными стандартами, перенеся в подтрибунные помещения раздевалки для играющих команд.

За два года на капитальный ремонт стадиона было выделено 115 млн. тенге.