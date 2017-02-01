Фурор произвели артисты «Астана Опера» в Санкт-Петербурге 

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Пять тысяч петербургских зрителей 1 и 2 февраля посетили хореографический шедевр - «Собор Парижской Богоматери». Восторженная публика сопровождала выступления артистов балетной труппы «Астана Опера» нескончаемыми аплодисментами, танцовщикам удалось завоевать ошеломляющий успех у петербургских балетоманов.

... Преодолев несколько часов перелета и расстояние в 3 368 км, артисты прибыли в Санкт-Петербург. Город, расположенный на побережье Финского залива, встретил труппу хорошей погодой, а также пестрящими яркими афишами, приглашающими посетить гастрольные спектакли с участием казахстанских танцовщиков.

Чуть раньше в культурную столицу России доставили костюмы и декорации, их поместили в закулисье Мариинского театра - отдельный мир с удобной системой передвижения: соединенные переходами сцены, мастерские и репетиционные залы комфортно расположены в непосредственной близости друг от друга. Солистам не пришлось долго привыкать к Новой сцене Мариинского-2, ведь она идентична сцене «Астана Опера».

Художественный руководитель балетной труппы «Астана Опера», в прошлом прима Мариинского театра Алтынай Асылмуратова, предлагая к показу в петербургском театре спектакль «Собор Парижской Богоматери» Ролана Пети, была уверена в своем выборе. Хотя и понимала, как непросто танцевать эту изобретательную и стильную хореографию, которая требует безупречного попадания в музыку. Ведь она и сама, будучи балериной, танцевала в течение пяти лет все сложные главные партии в труппе легендарного французского балетмейстера, с которым была очень дружна.

Выбор оказался точным: публика, включая балетоманов и балетных критиков, осталась не просто довольна, она ликовала, зрители получили невероятное количество положительных эмоций и долго не отпускали артистов, будто купая их в несмолкаемых овациях.





В спектакле принимал участие Симфонический оркестр Мариинского театра, за дирижерским пультом стоял Арман Уразгалиев. С задачей филигранно исполнить сложнейшую музыку Мориса Жарра блестяще справились и дирижер, и артисты. Многочасовые репетиции, которых, кажется, все время не достает, продолжались буквально до самого спектакля, и, как результат, оркестр звучал великолепно.

В первый день партию Квазимодо исполнил обладатель гран-при многочисленных международных конкурсов Бахтияр Адамжан, в роли Эсмеральды блистала заслуженный деятель Казахстана Айгерим Бекетаева, Феб - Олжас Тарланов, Клод Фролло - лауреат международных конкурсов Газиз Рыскулов.

Во второй день заслуженный деятель Казахстана Рустем Сейтбеков исполнил партию Квазимодо, его возлюбленной Эсмеральдой стала заслуженный деятель Казахстана Мадина Басбаева. Лауреат международных конкурсов Арман Уразов воплотил образ Феба. Клод Фролло - лауреат международных конкурсов Серик Накыспеков.

После спектаклей балетные эксперты поделились своими впечатлениями. Вот, что сказала Ольга Николаевна Моисеева, Народная артистка СССР, балетный педагог, в прошлом солистка Ленинградского театра оперы и балета им. Кирова (ныне Мариинский театр).

«Впечатления очень хорошие от спектакля. Я рада, что к нам приехал театр «Астана Опера», это большое удовольствие посмотреть такой прекрасный спектакль в таком прекрасном исполнении. Труппа в очень хорошем состоянии, замечательно танцуют, эмоциональные ребята. Артисты все молодые, поэтому я говорю ребята, они понимают все, что делают, все досконально доносят до зрителей, и поэтому публика очень хорошо воспринимает. Считаю, что в этом большая заслуга народной артистки России, художественного руководителя балетной труппы «Астана Опера» Алтынай Асылмуратовой. Я много работала в период, когда сам маэстро Ролан Пети ставил данный спектакль в Мариинском театре, и мне есть с чем сравнить. В исполнении казахстанской труппы виден первоначальный замысел хореографа, в таком варианте, в котором он оригинально его поставил. У нас был очень интересный, но сокращенный спектакль, здесь же много массовых сцен, которых в Мариинском не было. Исполнители партий Квазимодо и Эсмеральды, а также прекрасные молодые артисты завоевали большой успех петербургской публики. И Феб, и Клод Фролло - все очень хорошие, очень понравились. В балете сложная музыка, но оркестр прекрасно звучал, потрясающий дирижер, это тоже многое значит», - заключила Ольга Моисеева.

Не смогли пропустить такое значимое событие представители казахской диаспоры. Уроженцы Казахстана, ныне живущие в Санкт-Петербурге, рассказали, что сразу же купили билеты на спектакль, как только услышали рекламу и увидели афиши. Вместе с ними делились своими впечатлениями и коренные петербуржцы.

­«Я работаю в Санкт-Петербурге и готова искать работу в Астане, переехать и посмотреть весь репертуар вашего театра. Настолько готова все решительно изменить. Понравилось все в комплексе - шикарная работа на всех уровнях - и визуально, и танец, и костюмы, и сценическая проработка всех образов, и музыка, нет никаких изъянов», - сказала Яна Мамонова.





Подводя итог результатам поездки, директор ГТОБ «Астана Опера» Галым Ахмедьяров поблагодарил артистов за их неустанный труд, а так же подчеркнул, что ему было радостно слышать высокую оценку из уст самого народного артиста СССР, лауреата Государственной премии РСФСР имени М. И. Глинки, лауреата Государственной премии РФ Олега Виноградова.

«Олег Михайлович много лет возглавлял балетную труппу Мариинского театра, поэтому нам особенно приятно и почетно было узнать от него, что артисты «Астана Опера» устроили для всех петербуржцев настоящий праздник, что уровень балетной труппы очень высок и, что зрители хотели бы видеть наши выступления чаще. Я думаю, это и есть успех», - заметил Галым Ахмедьяров.

Радушный прием, море цветов, и вот еще одна жемчужина-выступление нанизана на нить гастрольных поездок балетной труппы «Астана Опера». Даже не счесть, сколько впереди артистов ждет сцен и открытий. Известно лишь, что Кувейт, Оман и Италия стоят следующими в списке зарубежных поездок казахстанского театра.

Напомним, что гастроли «Астана Опера» в Мариинский театр являются проектом Министерства культуры и спорта РК. Как сообщили в пресс-службе театра, выступления прошли под эгидой программы ЭКСПО-2017, все затраты финансировались за счет спонсоров.



