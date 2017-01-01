ФРС США планирует повысить базовую процентную ставку несколько раз

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка, планирует повысить базовую процентную ставку несколько раз до конца 2019 года. Об этом заявила глава ФРС Джанет Йеллен, выступая в среду в Сан-Франциско (штат Калифорния), сообщает Trend.az.

Она отказалась уточнить, когда именно и какими темпами может происходить повышение ставки. По ее словам, это будет зависеть от дальнейших показателей экономики США.

Глава ведомства пояснила, что ФРС намерена постепенно повышать ставку, которая сейчас находится на уровне 0,5-0,75%, "несколько раз в год" до тех пор, пока она не достигнет 3% к концу 2019 года. При этом Йеллен отметила, что ФРС сначала должна будет "убедиться, что экономический рост достаточно силен для того, чтобы выдержать ожидаемый шок".

Йеллен подчеркнула, что, хотя уровень инфляции в США сейчас ниже ожидаемых 2%, показатели безработицы, которые не превышают 5%, могли бы быть еще меньше, а рост заработных плат в целом по стране пока не так значителен.

По ее словам, по мере того, как показатели инфляции и занятости в США будут улучшаться, будет разумным "частично ослабить" уровень поддержки экономики со стороны ФРС путем повышения базовой процентной ставки.

ФРС США, созданная на основании закона о Федеральном резерве от 23 декабря 1913 года, выполняет функции центрального банка страны. Она реализует монетарную политику США путем влияния на условия денежного обращения и ставку кредита.

Главной целью при этом является достижение максимально возможной занятости населения, предупреждение кризисов и поддержание инфляции на низком уровне. ФРС объединяет 12 региональных банков в крупных городах.

Одним из основных механизмов в распоряжении ФРС является регулирование ставки рефинансирования - это процентная ставка, которую используют банки США при предоставлении своих избыточных средств в кредит другим коммерческим банкам, испытывающим нехватку резервов.