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ФРС США намерена придерживаться политики постепенного повышения базовой ставки

ФРС США намерена придерживаться политики постепенного повышения базовой ставки
11 Апреля 2017 08:56 201

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Американская экономика находится в здоровом состоянии, и теперь главная задача Федеральной резервной системы (ФРС) США заключается в проведении политики постепенного повышения базовой процентной ставки. Об этом заявила в  глава ФРС, выполняющей функции центрального банка страны, Джанет Йеллен, передает ТАСС

"Я думаю, что наша экономика сейчас находится в здоровом состоянии", - отметила Йеллен, которая выступала в Мичиганском университете в городе Анн-Арбор. При этом глава ФРС подчеркнула, что ведомство намерено поднимать базовую ставку постепенно, чтобы поддерживать адекватный рост американской экономики и "не допустить ее перегрева".

"Надо позволить экономике двигаться прямым курсом", - отметила Йеллен, пояснив, что ФРС не может поднимать ставку слишком быстро или же, наоборот, медлить с этим процессом. "Мы должны быть уверены, что ситуация стабильна", - подчеркнула она. "Мы не хотим оказаться в ситуации, когда нам придется поднимать ставку слишком быстро, что может потенциально привести к рецессии", - добавила глава ФРС.

В марте руководство Комитета по открытому рынку ФРС объявило о повышении базовой процентной ставки с 0,5-0,75% до 0,75-1% годовых. При этом Федрезерв не сигнализировал об ускорении темпов нормализации денежно-кредитной политики в США. В своем заявлении Комитет подчеркнул, что этот процесс будет постепенным. В соответствии с этим ожидаются еще два повышения ставки в нынешнем году и три - в 2018 году.

Как заявила тогда Йеллен, принятое решение отражает "солидный прогресс" в развитии экономики США. Вместе с тем она напомнила, что денежно-кредитная политика ФРС пока "остается мягкой". По словам главы ФРС, она ожидает "достаточно низких" учетных ставок и в обозримой перспективе.

 

 

Ключевые слова: США,
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