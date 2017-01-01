Французы получили право отключать смартфоны после работы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Новый закон с 1 января 2017 года обязывает французские компании предоставлять возможность работникам игнорировать их сообщения, которые работодатели присылают работникам в нерабочее время, пишет The Guardian.

Законодательство обязывает организации с численностью персонала более 50 человек определять на основе взаимной договорённости права служащих на полноценный отдых и личную жизнь, строго определяя время, когда те должны оставаться на связи, цитирует издание Life.

Инициатором этих нововведений стала министр труда Франции Мириам Эль Хомри. Кроме того, французские профсоюзы давно обеспокоены тем, что использование цифровых устройств приводит к увеличению неоплачиваемого рабочего времени, переутомлению, бессоннице и конфликтам. Однако закон не предусматривает никаких санкций в отношении работодателей, которые не пожелают придерживаться новых правил.