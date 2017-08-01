Франция усилила контроль на границе с Испанией после терактов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Власти Франции приняли решение усилить пограничный контроль в связи с терактами в Испании. Об этом сообщил в пятницу глава МВД республики Жерар Коллон, передает ТАСС.

«Поскольку есть информация о том, что кто-то, состоящий в [террористической] ячейке находится в розыске, мы повысили бдительность», - заявил глава МВД, отвечая на соответствующий вопрос ведущего радиостанции France Info.



Вместе с тем он написал в своем Twitter, что речь идет об усилении пограничного контроля при содействии полиции и гражданской гвардии Испании.



17 августа на туристической улице Рамбла в Барселоне водитель фургона совершил преднамеренный наезд на прохожих. В результате погибли 13 человек. В рамках расследования теракта задержаны три человека. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (ДАИШ - запрещена в Казахстане).