Фотосессию под цветущими абрикосами провели жители Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Жители города Актау приняли участие в фотосессии, организованной детским фотокружком средней школы №23, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Организовала акцию на площади Ынтымак учитель химии Вера Наумова, которая курирует кружок «Юный фотограф». Ее воспитанники - ученики 10 «Б» класса школы №23 города Актау Арнат Нужауов и Серик Серикбаев запечатлели всех желающих под цветущими абрикосами.

















«Я очень люблю фотографировать, что и делаю с детства, обучаю этому искусству детей - школьников и студентов. С домом дружбы сотрудничаю уже более 5 лет. Мы проводим фотосъемку их мероприятий. Самое главное, чему я учу своих воспитанников: видеть красоту, ценить ее и дорожить ею, беречь природу, быть счастливым. Благотворительная акция организована совместно с КГУ. Мы просто не могли позволить себе не запечатлеть вместе с жителями красоту цветущих абрикосов», - отмечает Вера Наумова.













Такие фотосессии она планирует проводить ежемесячно, меняя географию съемок, поскольку, по ее словам, в Мангистау так много красоты - это и море, и красавица-степь, песчаные барханы...

«Акция очень интересная, полезная воспитанникам кружка и очень приятная для жителей. Думаю, все только выиграли», - отметила начальник отдела КГУ «Қоғамдық келісім» аппарата акима Мангистауской области Самира Абдуллаева.