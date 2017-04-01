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Фотосессию под цветущими абрикосами провели жители Актау

Фотосессию под цветущими абрикосами провели жители Актау
10 Апреля 2017 07:00 160

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Жители города Актау приняли участие в фотосессии, организованной детским фотокружком средней школы №23, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Организовала акцию на площади Ынтымак учитель химии Вера Наумова, которая курирует кружок «Юный фотограф». Ее воспитанники - ученики 10 «Б» класса школы №23 города Актау Арнат Нужауов и Серик Серикбаев запечатлели всех желающих под цветущими абрикосами.


Фотосессию под цветущими абрикосами провели жители Актау

Фотосессию под цветущими абрикосами провели жители Актау


Фотосессию под цветущими абрикосами провели жители Актау

«Я очень люблю фотографировать, что и делаю с детства, обучаю этому искусству детей - школьников и студентов. С домом дружбы сотрудничаю уже более 5 лет. Мы проводим фотосъемку их мероприятий. Самое главное, чему я учу своих воспитанников: видеть красоту, ценить ее и дорожить ею, беречь природу, быть счастливым. Благотворительная акция организована совместно с КГУ. Мы просто не могли позволить себе не запечатлеть вместе с жителями красоту цветущих абрикосов», - отмечает Вера Наумова.


Фотосессию под цветущими абрикосами провели жители Актау


Фотосессию под цветущими абрикосами провели жители Актау

Такие фотосессии она планирует проводить ежемесячно, меняя географию съемок, поскольку, по ее словам, в Мангистау так много красоты - это и море, и красавица-степь, песчаные барханы...

«Акция очень интересная, полезная воспитанникам кружка и очень приятная для жителей. Думаю, все только выиграли», - отметила начальник отдела КГУ «Қоғамдық келісім» аппарата акима Мангистауской области Самира Абдуллаева.

Ключевые слова: Культура, Мангистауская область,
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