ФОТОРЕПОРТАЖ: Что следует знать пассажиру о столичном вокзале «Нұрлы жол»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Что следует знать пассажиру и гостю о деятельности столичного вокзального комплекса «Нұрлы жол», об этом фоторепортаж журналистов МИА «Казинформ».

Буквально в канун Дня Независимости Казахстана появилась информация о том, что железнодорожный вокзал «Нұрлы жол» обслужил уже 2,4 миллиона человек. Напомним, новый вокзальный комплекс в Астане, аналогов которому на данный момент нет ни в одной из стран СНГ, был введен в эксплуатацию 30 мая этого года - в преддверии Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017.

За чуть более полгода своей деятельности вокзал «Нұрлы жол» стал одной из достопримечательностей и символов Астаны.

Дежурный вокзального комплекса Раимбек Шагиев, ставший для журналистов на время гидом, рассказал о том, что вокзал «Нұрлы жол» располагается на площади 130,7 тысяч квадратных метров. Речь идет о здании вокзала и прилегающей к нему территории. При этом общая площадь помещений, находящихся в здании, равняется 105 тысячам квадратных метров.







По словам дежурного вокзального комплекса, создание нового вокзала «Нұрлы жол» имело главной своей целью развитие столичного железнодорожного узла.

«При строительстве вокзала использовались самые современные технологии, в том числе в области энергосбережения. Были применены инновационые технологии такие, как использование переработанной дождевой воды, грунтовые, воздушные теплообменники, что позволяет экономить до 70% на энергосбережении», - отметил он.







Благодаря возможности регуляции, в зимнее время в здании железнодорожного вокзала поддерживается температура на уровне 22-23 градусов тепла по Цельсию, в летнее - снижается до 18 градусов тепла. Вдобавок к этому осуществляется подогрев пола в центральном распределительном зале, который расположен на четвертом этаже комплекса.

Сам вокзальный комплекс «Нұрлы жол» имеет шесть уровней или этажей. На первом и втором уровне располагается паркинг для автомобилей, их общее количество - 750 стояночных мест. На каждом парковочном месте установлен специальный датчик, который показывает водителям, занято то или иное место или нет. «Если горит красный цвет, то автомобиль там уже стоит, а если зеленый, то, значит, место свободное», - сказал Раимбек Шагиев.







На привокзальной к зданию комплекса территории расположена классическая парковка для автомобилей.

Отметим, на момент ведения съемок фоторепортажа, платы за стоянку еще не брали. Как нам сообщили, решение о тарифах на парковку будет принято уже в декабре и, скорее всего, уже с начала следующего года эта услуга станет на вокзале платной.



На третьем уровне столичного вокзала расположены железнодорожные перроны. Именно отсюда направляются и сюда прибывают составы поездов. На данный момент вокзал «Нұрлы жол» обслуживает 52 поезда, в том числе 16 скоростных - «Тұлпар-Тальго», 22 стандартных и 14 пригородных электропоездов. По словам дежурного вокзального комплекса, за сутки через вокзал проходят 16 пар поездов, в выходные дни - до 20 пар. Вокзал, в общем, успел принять и направить за полгода своей деятельности более тысячи составов.









Между тем, пропускная способность комплекса составляет 35 тысяч пассажиров в сутки, на сегодняшний день средний пассажиропоток - 11,5 тыс. человек. «В праздничные дни пассажиропоток может увеличиться до 17-18 тысяч пассажиров в сутки. В период ЭКСПО только за одну смену мы обслуживали 17 тысяч пассажиров, а за сутки около 25-26 тысяч пассажиров», - рассказал он.









В целом, вокзальный комплекс «Нұрлы жол» обслуживают около 3 тысяч сотрудников. В их числе дежурные по вокзалу и перронам, сотрудники военизированной железнодорожной охраны, досмотровой службы, полиции, а также обслуживающий персонал. Вокзал работает в постоянном круглосуточном режиме.







Основные помещения столичного вокзального комплекса разместились на трех верхних уровнях. Рассказывая о вокзале, дежурный вокзального комплекса вспомнил об удивлениях пассажиров, которые прибывали в первые дни работы «Нұрлы жол». «Все пассажиры удивлялись в первую очередь новому дизайну, архитектуре здания, тому, что он большой, красивый. Так оно и есть. Это один из самых больших вокзалов на территории СНГ. Пассажиры его почему-то сранивали с аэропортом, а некоторые даже говорили, что он круче, чем аэропорт», - сказал Раимбек Шагиев.









Большими, просторными помещениями новый столичный вокзальный комплекс для себя решил проблему стесненности и столпотворений, которая, к сожалению, еще присуща многим отечественным вокзалам. «52 эскалатора, 26 лифтов - это все только для пассажиров. Поэтому они давок не чувствуют, они ходят по зданию как будто в торговом центре», - подчеркнул он.









На четвертом этаже здания вокзала находится центральный распределительный зал, в который прибывают пассажиры и провожающие/встречающие их. Здесь их встречают десятки приветливых и дружелюбных дежурных по вокзалу, которые подскажут или проводят, помогут, к примеру, пожилым супругам или беременной женщине донести сумку до нужного вагона. «Это делается с той целью, что предоставить максимум комфорта для пассажиров. Так как многие пассажиры немного теряются в этом большом здании, поэтому мы подсказываем. Да и просто по-человечески, если человек нуждается, необходимо помочь», - пояснил Раимбек Шагиев.

А обращаются к сотрудникам вокзала пассажиры постоянно.









Как и на любом другом вокзале, на этом уровне столичного комплекса расположены билетные кассы. Их тут всего десять, включая те, что расположены на первых этажах. Рядом стоят терминалы для покупки билета. «Некоторые пассажиры опаздывают от поездов, нервничают, но мы их успокаиваем. В течение 39 минут после отправления поезда пассажир имеет право возвратить билет и получить большую часть денег за проезд. Многие не знали даже этого», - отметил дежурный вокзального комплекса «Нұрлы жол».













В свою очередь сотрудники справочного бюро ответят на все вопросы, касающиеся перевозочного процесса и деятельности самого вокзала, и примут предложения, идеи по улучшению работы или жалобу и так далее.









«Пассажиры могут задать любой вопрос в справочной, в случае необходимости могут и письменное обращение написать, также есть доступ через нашу страницу в Instagram - @nurly_zhol», - сказал дежурный вокзального комплекса.



Повсюду вывешаны указатели.









«Особое внимание при строительстве здания уделили и обслуживанию маломобильных пассажиров, то есть предусмотрены специальные кассы для них, пониже, для того, чтобы им было удобно обслуживать пассажиров. Также предусмотрены коляски, и наши дежурные могут их сопроводить от двери автомобиля до двери вагона», - рассказал Раимбек Шагиев.

Для передвижения слепых и слабовидящих пассажиров по всей территории вокзала проложены тактильные дорожки, их гости и пассажиры вокзала могут распознать по желтому цвету.









Также установлены специальные информационное табло с использованием азбуки Брайля.

В зале ожидания повышенной комфортности маломобильные граждане могут в тишине ожидать своего поезда. Здесь же они могут позвонить по специальному телефону оператору.







В уборных для лиц с ограниченными возможностями расположены специальные кнопки вызова.









Если говорить об уборных, то они просторные, чистота в них поддерживается всегда. В комнатах для матери и ребенка имеются все необходимые удобства для спокойной смены подгузников и кормления малыша.







Дети постарше могут поиграть на специальной площадке.







В помещении вокзала расположены зоны со стойками для зарядки телефонов и ноутбуков. Из-за внешней схожести с барными стойками, эти стойки сами дежурные по вокзалу между собой так и называют «барными». Подчеркнем, свободных мест за «барной стойкой» в часы пик нет.







В зале ожидания на уровне четвертого этажа установлены около 260 сидячих мест, на уровне пятого - еще около 300. Имеются сидячие места и в залах ожидания на первых этажах.







На пятом этаже установлено пианино, причем любой умеющий и желающий может поиграть на нем. Как оказалось, играют на этом музыкальном инструменте и пассажиры, и дежурные по вокзалу. И даже артисты оркестра, которые однажды ожидали свой поезд на вокзале.







На двух верхних этажах расположены 39 коммерческих помещений - главным образом это торговые бутики, магазины и кафе. Еще этажом выше, на шестом уровне, находятся администрация вокзала и помещения для сотрудников.













В медицинском пункте вокзального комплекса нуждающимся пассажирам окажут экстренную помощь, например, при гипертоническом кризе, анафилактическом шоке, травмах. В среднем в сутки за помощь к медикам обращаются 5-6 человек. В случае необходимости, вызывается скорая помощь.









Услуги по хранению багажа пока еще оказываются бесплатно. По словам дежурной по вокзалу Нурилы Ултанбаевой, воспользоваться ею могут отъезжающие пассажиры - при преъявлении посадочного билета и оригинала удостоверения личности. Пассажиры, к слову, очень активно пользуются камерой хранения. Граждане могут оставить на период до 24 часов как небольшие дорожные сумки, саквояжи, так и чемоданы. Единственное но - для хранения не берутся продукты, мясо, в общем, скоропортящиеся продукты.











Постороним вход в камеру хранения запрещен. В комнате повсюду установлены видеокамеры.







Вообще, к вопросу безопасности здесь особое отношение. На всех 16 входах в здание вокзала установлены посты досмотра. Инспектор досмотра Максут Шихов пояснил, что к провозу людьми запрещены взрывчатые вещества и растворы, ножи и другое оружие, разные виды боеприпасов и так далее. При этом запрещенные предметы сдаются в полицию.













По всему зданию столичного вокзального комплекса установлены порядка 500 видеокамер.

Курить в здании и на перронах вокзального комплекса «Нұрлы жол» категорически запрещено. «В случае срабатывания пожарной сигнализации все эскалаторы автоматически останавливаются и все лифты также автоматически спускаются на первый этаж, их двери открываются», - рассказал Раимбек Шагиев. Специальными «шторами» вокзал делится на секции, и если в одной из них произошло задымление, тогда оно не распространится в другие.



В здании вокзала находятся пожарные.

На данный момент вокзал «Нұрлы жол» является конечной остановкой для 10 городских маршрутов общественного транспорта. «Для себя мы проанализировали, каким способом граждане добираются до вокзала. И выяснили, что около 70-80% пассажиров прибывают на вокзал на личных автомобилях, около 10-15% - на общественном транспорте и остальные 5-10% - на такси», - подчеркнул дежурный вокзального комплекса.

С начала 2018 года ожидается увеличение пассажиропотока на новом столичном вокзале. По утверждению Раимбека Шагиева, после ввода нового графика движения поездов для большей части поездов, прибывающих в Астану, конечной остановкой будет вокзал «Нұрлы жол». «С наступлением нового года, с 1 января, планируется добавление еще 8 пар поездов, то есть в 16 направлениях. Преимущественно через старый вокзал будет проходить большая часть транзитных поездов, а высаживаться будут, сам пассажиропоток будет приходиться на наш вокзал», - уточнил он.









В перспективе вокзальный комплекс «Нұрлы жол» будет соединен со строящейся системой скоростного трамвая в Астане, известной как LRT. И тогда получится транспортный хаб, в котором пассажиры, сошедшие с железнодорожного поезда, далее пересаживаются на легкорельсовый транспорт и уезжают в город, отметил дежурный вокзального комплекса. Но произойдет это через несколько лет.

Пока же столичный вокзал «Нұрлы жол», со слов Раимбека Шагиева, стал своего рода «локомотивом» для других казахстанских вокзалов, положительные примеры деятельности которого стали перенимать коллеги по всей республике. «Вокзал не делает ни шагу назад, только вперед. Мы развиваемся, включая работников, стараемся сделать все для того, чтобы вокзал был всегда приятный для пассажиров, удобный, будем и в дальнейшем повышать и улучшать качество сервиса и предоставляемых услуг», - заключил он.



