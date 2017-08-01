Фото со счетом в 1,4 млн тенге за парковку прокомментировали в «Аstana LRT»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Фотография в соцсетях, на которой изображен паркомат с суммой для платежа более 1,4 млн тенге, не имеет отношения к аэропорту Астаны, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ТОО «Аstana LRT».

«На данной фотографии указано, что будто бы человек оплатил за парковку возле аэропорта 1 457 тыс. тенге. Это либо фотомонтаж, либо идет речь об аэропорте Алматы, что я также не могу утверждать. Потому что в Астане система оплаты была запущена 9 августа текущего года. Сегодня 12-ый день работы этой системы. На этом же фото можно четко увидеть, что эта сумма начислена за 24 дня и 17 часов», - рассказал корреспонденту Казинформа пресс-секретарь ТОО «Аstana LRT» Аскар Атагулин.

Напомним, фото было опубликовано 19 августа. Владелец аккаунта утверждает, что паркомат якобы находится в аэропорту Астаны.