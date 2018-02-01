Фото сбежавшего в Астане рецидивиста опубликовало МВД

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сотрудники Министерства внутренних дел РК опубликовали приметы и фото сбежавшего в Астане заключенного, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Е. Аргимбаев, 1985 года рождения, уроженец Карагандинской области, Нуринского района, поселка .Киев, ранее судим по ст. 251 ч. 1, 120. ч. 1, 188 ч. 2. По национальности казах, при себе денег и документов не имеет. Был одет в синий бушлат, на голове шапка-ушанка черного цвета», - говорится в распространенной Комитетом уголовно-исполнительной системы информации.

Напомним, 25 февраля в Астане сбежал заключенный, ранее судимый за кражу и грабеж. Как сообщили в КУИС, осужденный в прогулочном дворе, который расположен вплотную к одноэтажному корпусу здания, смог подняться на крышу, откуда сначала перепрыгнул локальное, а затем преодолел основное ограждение.



Всех, кто что-либо знает о местонахождении Е. Аргимбаева, просят сообщить в ДВД Астаны по телефонам 8 (71772) 71-60-10, 53-19-64, 8-701-673-62-68.