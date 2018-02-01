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Фото сбежавшего в Астане рецидивиста опубликовало МВД

25 Февраля 2018 20:37 446
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Фото сбежавшего в Астане рецидивиста опубликовало МВД

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сотрудники Министерства внутренних дел РК опубликовали приметы и фото сбежавшего в Астане заключенного, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Е. Аргимбаев, 1985 года рождения, уроженец Карагандинской области, Нуринского района, поселка .Киев, ранее судим по ст. 251 ч. 1, 120. ч. 1, 188 ч. 2. По национальности казах, при себе денег и документов не имеет. Был одет в синий бушлат, на голове шапка-ушанка черного цвета», - говорится в распространенной Комитетом уголовно-исполнительной системы информации.

Напомним, 25 февраля в Астане сбежал заключенный, ранее судимый за кражу и грабеж. Как сообщили в КУИС, осужденный в прогулочном дворе, который расположен вплотную к одноэтажному корпусу здания, смог подняться на крышу, откуда сначала перепрыгнул локальное, а затем преодолел основное ограждение. 

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Е. Аргимбаева, просят сообщить в ДВД Астаны по телефонам 8 (71772) 71-60-10, 53-19-64, 8-701-673-62-68.

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Ключевые слова: Астана, МВД РК,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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