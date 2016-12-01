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Форвард «Барыса» стал рекордсменом КХЛ по количеству хет-триков

Форвард «Барыса» стал рекордсменом КХЛ по количеству хет-триков
26 Декабря 03:28 124

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Нападающий астанинского «Барыса» Найджел Доус сделал хет-трик в матче с магнитогорским «Металлургом».

Отметим, 26 декабря в домашней игре «Барыс» с крупным счетом победил магнитогорский «Металлург» - 5:3, тремя шайбами в первом периоде отметился нападающий астанчан Найджел Доус.
Таким образом, 31-летний хоккеист оформил свой восьмой хет-трик в КХЛ и стал лидером Континентальной хоккейной лиги по этому показателю, пишет Чемпионат. На втором месте форвард «Магнитки» Сергей Мозякин, на его счету семь хет-триков.

В хоккее хет-триком называют три гола, забитые в одном матче одним игроком. После исполнения хет-трика болельщиками принято бросать на лед головные уборы.

Ключевые слова: Спорт, Видео,
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