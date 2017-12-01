Форвард «Барыса» Найджел Доус провел мастер-класс на Байконуре

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - Среди гостей, посетивших комплекс «Байконур» в дни старта транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-07», была делегация и Континентальной Хоккейной Лиги (КХЛ), которая провела здесь юбилейную акцию в честь 10-летия КХЛ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Байконурским школьникам, а также команде «Кайсар» Кызылординской детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва посчастливилось несколько дней общаться с Найджелом Доусом, нападающим казахстанского хоккейного клуба «Барыс», выступающим в КХЛ. Ребята до сих пор находятся под большим впечатлением от встречи, рассказали нам в управлении культуры, молодежной политики, туризма и спорта городской администрации.





Во время встречи знаменитый хоккеист, лучший снайпер лиги провел среди воспитанников ДЮСШ викторину о КХЛ, наградив победителей. Затем он провел автограф-сессию, на следующий день Найджел Доус провел мастер-класс в ледовой коробке в Международной космической школе. Форвард сыграл с байконурской любительской командой «Легион 94» и специально приехавшей в Байконур из Кызылорды командой «Кайсар».





Как сообщила КХЛ, специально для мастер-класса Найджела Доуса на Байконуре бренд хоккейной экипировки Bauer попросил своего дистрибьютора передать на Байконур 10 детских клюшек, чтобы дети затем продолжили с ними тренироваться. Клюшки были вручены членам команд «Легион 94» и «Кайсар». Завершился мастер-класс фотографированием.





Также Найджел Доус побывал на экскурсии в музее истории космодрома Байконур, где сделал запись в книге почетных гостей. В дар музею он передал копию шайбы, оправляемой на орбиту.

Напомним, в честь 10-летнего юбилея КХЛ в сотрудничестве с корпорацией «Роскосмос» отправила на орбиту уменьшенную копию Кубка Гагарина и шайбу, которой впоследствии будет произведено вбрасывание перед первым матчем финала нынешнего сезона.

В знак благодарности Доусу были вручены сувениры с байконурской символикой и диск с виртуальной экскурсией по Байконуру.