Форум мусульманских ученых Евразии пройдет в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 2 марта текущего года в Астане под руководством Духовного управления мусульман Казахстана пройдет форум мусульманских ученых Евразии. Такое решение было принято на очередном заседании Совета улемов ДУМК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДУМК.

Верховный муфтий Серикбай кажы Ораз поручил своим подчиненным провести мероприятие на высшем уровне. Была создана специальная рабочая группа и проводятся организационные мероприятия.







«Мероприятие такого масштаба впервые пройдет в Казахстане и станет историческим событием. Ожидается приезд более 30 делегатов из 22 стран Европы и Центральной Азии, в частности, верховные муфтии, религиозные деятели и руководители исламских организаций и союзов», - отмечается в сообщении.





На сегодня представители Турции, России, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Татарстана, Азербайджана, Румынии, Украины, Латвии, Литвы, Эстонии, Польшы, Венгрии, Хорватии, Монголии и верховные муфтии еще 18 стран официально заявили о своем участии в международном форуме.

На форуме будут обсуждаться вопрос о формировании общей базы фетв стран Евразии, а также принят документ «Личностный облик мусульманской уммы».



