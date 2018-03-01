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Форум этносов проходит в Северном Казахстане

1 Марта 2018 12:33 702
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Форум этносов проходит в Северном Казахстане

  ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Северо-Казахстанской области проходит форум этносов, приуроченный ко Дню благодарности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По словам заведующего секретариатом областной Ассамблеи народа Казахстана Наиля Салимова, в регионе сегодня пройдет большое количество мероприятий с участием представителей АНК. 

«Мы открываем День благодарности форумом этносов, в котором принимают участие представители разных этносов, проживающих в Северо-Казахстанской области. Форум подразумевает выражение благодарности каждому за мир и согласие в стране.  Мы говорим спасибо казахскому этносу, который в тяжелые времена принял 800 тысяч немцев, 102 тысячи поляков, 18,5 тысяч корейцев, более 500 тысяч представителей этносов Северного Кавказа», - сказал Н. Салимов.

Форум этносов проходит в Северном Казахстане 
Форум этносов проходит в Северном Казахстане 
Форум этносов проходит в Северном Казахстане 

Мероприятие в регионе проводят третий год подряд. В этом году, помимо концертной программы, организовали выставку прикладного искусства и благотворительную акцию «Кайырымды ел» в поддержку тяжелобольного ребенка.

Деньги собирают для двухлетней Веры Полушко.  У малышки диагностировали редкий синдром Пьера Робена - слишком маленькая челюсть, из-за чего Вера не может глотать и плакать. Девочке нужна операция по удалению трахеостомы в Москве. Мама девочки одна воспитывает четверых детей.

Форум этносов проходит в Северном Казахстане 
Форум этносов проходит в Северном Казахстане 
Форум этносов проходит в Северном Казахстане 

Петропавловские школьники в поддержку акции вырезали белых голубков и раздают их всем, кто внес пусть даже маленький вклад в сбор средств. 


Форум этносов проходит в Северном Казахстане 

 

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Ключевые слова: Дата, АНК, Северо-Казахстанская область,
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Автор:

Олеся Жуковень

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