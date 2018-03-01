Форум этносов проходит в Северном Казахстане

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Северо-Казахстанской области проходит форум этносов, приуроченный ко Дню благодарности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам заведующего секретариатом областной Ассамблеи народа Казахстана Наиля Салимова, в регионе сегодня пройдет большое количество мероприятий с участием представителей АНК.

«Мы открываем День благодарности форумом этносов, в котором принимают участие представители разных этносов, проживающих в Северо-Казахстанской области. Форум подразумевает выражение благодарности каждому за мир и согласие в стране. Мы говорим спасибо казахскому этносу, который в тяжелые времена принял 800 тысяч немцев, 102 тысячи поляков, 18,5 тысяч корейцев, более 500 тысяч представителей этносов Северного Кавказа», - сказал Н. Салимов.









Мероприятие в регионе проводят третий год подряд. В этом году, помимо концертной программы, организовали выставку прикладного искусства и благотворительную акцию «Кайырымды ел» в поддержку тяжелобольного ребенка.

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Петропавловские школьники в поддержку акции вырезали белых голубков и раздают их всем, кто внес пусть даже маленький вклад в сбор средств.



