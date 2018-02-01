Фонд «Самрук-Казына» запустит усовершенствованный портал закупок

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Новый портал закупок ФНБ «Самрук Казына» закроет более половины рисков по нарушениям. Об этом сообщил заместитель генерального директора ТОО «Самрук Казына Контракт» Болат Жумагалиев на пресс-конференции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Совершенствование закупочной деятельности «Самрук Казына» затрагивает сферу контроля закупок. В этой части вводится камеральный контроль, в рамках которого определяются профили рисков - заранее определенные закрепленные критерии, система оценки рисков и соблюдение требований основных правил закупок. Автоматизация, по своему назначению, может помочь в отслеживании профилей рисков. На сегодняшний день существующая система «Тендер СК» у нас отслеживает порядка 18 процентов рисков, и вводимая новая система будет фиксировать около 55 профилей рисков и, таким образом, закрывает более половины рисков по совершаемым нарушениям уже, непосредственно, путем построения логики бизнес-процесса в автоматизации. Кроме этого, усилена работа по рассмотрению нарушений в сфере закупок путем работы комиссии, которая создается на базе Фонда «Самрук Казына» с участием представителей палаты предпринимателей «Атамекен», - сказал Болат Жумагалиев.

По его словам, совместная комиссия рассматривает нарушения и выносит предписания, обязательные для всех дочерних компаний фонда.



Б.Жумагалиева также сообщил, что основные преимущества новой информационной системы закупок заключаются в том, что на эту площадку будет перенесен весь функционал, связанный с закупками. То есть, будет единый портал закупок, начиная от планированиия, заканчивая заключением и исполнением договоров. Автоматизация позволит не допускать ошибок в самой системе по определению. По завершении разработки и вводу в эксплуатацию новой системы планируется интегрировать ее с государственными реестрами, с другими независимыми источниками данных. Тем самым, эта площадка приобретет универсальный и актуальный характер. Одним из принципиальных новшеств новой системы является то, что на портале заказчики в режиме онлайн смогут утверждать свои планы закупок, принимать решения по заключению договоров. Это позволит, практически, моментально всем пользователям системы видеть актуальную информацию.

Кроме того, по словам Б.Жумагалиева, планируется использование инструментов технологии «блокчейн» для повышения доверия к системе. Все транзакции пользователей будут записываться не только в самой информационной базе, но и на независимой площадке. Поэтому, невозможной будет фальсификация данных.