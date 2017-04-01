Фонд «Даму» поможет жителю Караганды сделать из старого самолета ресторан

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Фонд «Даму» поможет жителю Караганды сделать ресторан внутри списанного самолета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Денис Животовский приобрел у администрации аэропорта «Сарыарка» списанный самолет Ту 154 и намерен сделать там ресторан. Сотрудники фонда «Даму» намерены помочь ему в реализации планов.

«Сейчас мы совместно с предпринимателем прорабатываем бизнес-план. Это очень интересный проект», - сообщила на пресс-конференции в службе центральных коммуникаций директор карагандинского филиала фонда «Даму» Гульнар Хасенова.

Проект будет реализован по госпрограмме » Дорожная карта бизнеса 2020».

Сейчас самолет стоит возле контрольно-пропускного поста дорожно-патрульной полиции на трассе Караганда-Алматы.