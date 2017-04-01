Фонд «Даму» начал субсидировать кредиты застройщиков по программе «Нурлы жер»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Фонд «Даму» начинает субсидирование кредитов для частных застройщиков-участников программы «Нурлы жер», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу фонда.

В 2017 году в республиканском бюджете предусмотрено 10,7 млрд тенге на субсидии. Планируемый ввод жилья в 2018 году ожидается на уровне 300 тыс кв. м.

«Банки второго уровня выдают кредиты частным застройщикам по ставке вознаграждения, базовая ставка Национального банка РК на момент принятия решения о субсидировании +5%, т.е. на сегодняшний день составляет 16% годовых. Из них Фонд «Даму» субсидирует 7% годовых от ставки вознаграждения. Оставшиеся 9% годовых оплачивает застройщик. Субсидии предоставляются по новым кредитам предпринимателей, которые осуществляют свою деятельность в возведении жилых зданий, но не реконструкции или реставрации существующих жилых строений»,- сказала директор департамента субсидирования Фонда «Даму» Тогжан Алмантаева.

Максимальный срок субсидирования - до 36 месяцев без пролонгации.



По условиям программы частный застройщик обязан не менее 50% построенного жилья реализовать через механизмы Жилстройсбербанка Казахстана по фиксированным ценам:



до 260 тыс тенге в гг. Астана и Алматы и их пригородных зонах;



до 220 тыс тенге в остальных регионах.



Цена рассчитывается за 1 кв. м в чистовой отделке.



Стоимость строительства 1 кв. метра индивидуального жилья не превышает 120 тыс. тенге (без учета стоимости инженерно-коммуникационной инфраструктуры).



Также в рамках данной Программы внедрен инструмент субсидирования ставки вознаграждения по ипотечным жилищным займам, выдаваемым банками второго уровня населению, реализация которой возложена на АО «Ипотечная организация «Казахстанская ипотечная компания».