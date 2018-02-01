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Флешмоб в поддержку медстрахования провели в Атырау

28 Февраля 2018 20:39 268
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Флешмоб в поддержку медстрахования провели в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Студентки Атырауского медицинского колледжа и медсестры разных поликлиник города организовали танцевальный флешмоб в поддержку обязательного медицинского страхования, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на РСК.

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«Мероприятие было организовано с целью привлечения внимания жителей Атырау к работе ОСМС. Флешмоб организован по инициативе областного управления здравоохранения. Для посетителей торгового центра была проведена информационно-разъяснительная работа по внедрению обязательного медицинского страхования. Мы консультировали всех желающих, объясняли, как работает система, каковы ее положительные результаты. В основном нам задавали вопросы об отчислениях, качестве и доступности медицинских услуг», - рассказал руководитель отдела АОФ «НАО» Алмаз Каримжанов.

Необычная акция привлекла внимание. Около 30 атырауцев задали свои вопросы специалистам и получили на них компетентные ответы.


Флешмоб в поддержку медстрахования провели в Атырау 
Флешмоб в поддержку медстрахования провели в Атырау 
Флешмоб в поддержку медстрахования провели в Атырау 
Флешмоб в поддержку медстрахования провели в Атырау 
Флешмоб в поддержку медстрахования провели в Атырау 

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Ключевые слова: Здравоохранение, Атырауская область,
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Автор:

А. Соколов

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