Флешмоб в поддержку медстрахования провели в Атырау
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Студентки Атырауского медицинского колледжа и медсестры разных поликлиник города организовали танцевальный флешмоб в поддержку обязательного медицинского страхования, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на РСК.
«Мероприятие было организовано с целью привлечения внимания жителей Атырау к работе ОСМС. Флешмоб организован по инициативе областного управления здравоохранения. Для посетителей торгового центра была проведена информационно-разъяснительная работа по внедрению обязательного медицинского страхования. Мы консультировали всех желающих, объясняли, как работает система, каковы ее положительные результаты. В основном нам задавали вопросы об отчислениях, качестве и доступности медицинских услуг», - рассказал руководитель отдела АОФ «НАО» Алмаз Каримжанов.
Необычная акция привлекла внимание. Около 30 атырауцев задали свои вопросы специалистам и получили на них компетентные ответы.
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