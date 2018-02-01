Флешмоб в поддержку медстрахования провели в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Студентки Атырауского медицинского колледжа и медсестры разных поликлиник города организовали танцевальный флешмоб в поддержку обязательного медицинского страхования, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на РСК.

«Мероприятие было организовано с целью привлечения внимания жителей Атырау к работе ОСМС. Флешмоб организован по инициативе областного управления здравоохранения. Для посетителей торгового центра была проведена информационно-разъяснительная работа по внедрению обязательного медицинского страхования. Мы консультировали всех желающих, объясняли, как работает система, каковы ее положительные результаты. В основном нам задавали вопросы об отчислениях, качестве и доступности медицинских услуг», - рассказал руководитель отдела АОФ «НАО» Алмаз Каримжанов.

Необычная акция привлекла внимание. Около 30 атырауцев задали свои вопросы специалистам и получили на них компетентные ответы.











