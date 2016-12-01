Флешмоб домбристов прошел в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте ученики Назарбаев Интеллектуальной школы физико-математического направления провели необычный флешмоб, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

Флешмоб «Мы дети Великой Степи» прошел в одном из торговых центров областного центра. Полчаса посетители ТРЦ с нескрываемым восторгом слушали известные национальные композиции. Прямо в фойе прозвучали «Туган ел», «Туган жер», «Ушконыр», а также кюи Курмангазы «Сарыарка» и «Балбырауын».

Домбру и другие национальные музыкальные инструменты взяли в руки более 30 учеников с 7 по 11 классы. Кроме того, к ним присоединились 5 педагогов и 6 родителей.

«Отличная акция. Спасибо ребятам. Очень порадовали. Я не знала, что здесь такое проведут и очень рада, что пришла именно в этот час. Дарите почаще такие музыкальные сюрпризы горожанам», - поделилась впечатлением Асия Хайруллина.

Эта акция стала уже традиционной для Назарбаев Интеллектуальных школ по всей стране. Все домбристы, которые приняли участие во флешмобе, являются участниками фольклорного школьного ансамбля.