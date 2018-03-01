ФК «Актобе» может регистрировать новичков
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Руководству «Актобе» удалось почти невозможное: клубу удалось убедить ФИФА снять запрет на регистрацию новичков, сообщает СИА «SPORTINFORM».
Формально это не снятие запрета на регистрацию, а лишь перенос на лето. Да и то, в случае невыполнения обязательств по погашению долгов. ПРС Казахстанской федерации футбола также приостановило запрет на регистрацию новичков. Это означает, что уже завтра клуб сможет внести в заявку на сезон всех новобранцев и в следующем туре сыграть сильнейшим составом.
По сути, генеральному директору «красно-белых» удалось то, во что уже никто не верил даже в самом Актобе и области. Огромный ком долгов, накопленных клубом за последние три года, большое количество жалоб в ФИФА, репутация злостного нарушителя - все это делало почти невозможным снятие запрета на регистрацию новых игроков. Казалось, что минимум до лета команда будет выступать в КПЛ резервным составом, а новички, приглашенные в «Актобе» зимой, будут отданы в аренду другим клубам. Но каким-то невероятным образом Самат Смаков убедил главный футбольный орган планеты изменить свое первоначальное решение.
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