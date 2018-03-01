Фирузу Шарипову и казакша курес представят на крупнейшей выставке спортивных телеканалов
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Промоутерская компания FSK Promotion предствит Фирузу Шарипову и Qazaq kuresi на выставке SportelAsia в Сингапуре, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Традиционная выставка в этом году пройдет с 13 по 15 марта. Она является самой престижной в спортивном мире, поэтому туда стремятся попасть не только ведущие телеканалы, но и промоутерские компании, представляющие различные виды боевых искусств. Так, ММА будет представлено компанией UFC, профессиональный бокс - промоутерскими компаниями Top Rank, Golden Boy и другими»,- пояснили в пресс-службе спортсменки.
В FSK Promotion уверены, что участие в международной выставке такого уровня, как SportelAsia, позволит представить казахскую национальную борьбу Qazaq kuresi, казахстанскую промоутерскую компанию и чемпионку мира Фирузу Шарипову множеству известных мировых компаний и телеканалов и наладить контакты для дальнейшей трансляции спортивных соревнований из Казахстана по всему миру.
«Предыдущий поединок Фирузы Шариповой против Джемиллы Гонтарюк из Алматы был показан в прямом эфире более чем в 50 странах. По итогам выставки этот показатель может быть увеличен, что будет способствовать эффективному развитию казахстанского профессионального бокса и Qazaq kuresi»,- рассказали в пресс-службе.
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