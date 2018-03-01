Фируза Шарипова высказалась о ситуации с допинг-контролем Сауля Альвареса

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Фируза Шарипова прокомментировала положительную допинг-пробу Сауля Альвареса, передает корреспондент МИА «Казиформ»

Чемпионка мира по профи-боксу Фируза Шарипова из Казахстана прокомментировала положительный результат допинг-пробы мексиканского боксера Сауля Альвареса, сообщили в пресс-службе спортсменки.

«Я абсолютно уверена, что на таком уровне случайностей быть не может. Как профессиональный спортсмен я хорошо предупреждена о том, что можно есть, какие препараты принимать, чтобы случайно не попасться на допинге. Перед боем, во время тренировочного процесса, если я вдруг заболела - сразу консультируюсь со специалистами Клиники спортивной медицины, где прохожу восстановление. Это также касается всего спортивного питания, которое я принимаю», - отметила спортсменка.

«А по поводу положительной допинг-пробы «Канело» я думаю, что, видимо, он где-то мухлевал и этим очень сильно испортил себе репутацию. Теперь если он выиграет, то это не будет настоящей победой. Он поставил себя в такое положение, что в бою с Геннадием Головкиным уже в любом случае проиграл, потому что если он выиграет, то все скажут, что он выиграл нечестно», - сказала Фируза Шарипова.





Напомним, ранее стало известно, что допинг-проба Сауля «Канело» Альвареса показала положительный результат. В ней был обнаружен препарат «Кленбутерол», который используется для лечения астмы, но из-за дополнительных эффектов спортсмены применяют его как допинг. Он увеличивает выносливость, ускоряет сжигание жира. Благодаря «Кленбутеролу» спортсмен сохраняет хорошую форму во время сгонки веса.

Реванш Сауля Альвареса с казахстанским чемпионом мира Геннадием Головкиным запланирован на 5 мая на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. Из-за допингового скандала он может быть отменен, но команда Головкина надеется, что новые допинг-пробы Альвареса окажутся отрицательными, и поединок состоится. Официального сообщения о переносе или отмене этой встречи не поступало. Их первый бой проходил 16 сентября на той же площадке и завершился ничьей.

Фируза Шарипова - чемпионка мира в двух весовых категориях. В минувшем поединке 30 декабря в Алматы она победила бельгийку Джемиллу Гонтарюк по прозвищу «Питбуль» и стала обязательным претендентом на чемпионский пояс по самой престижной версии WBC, завоевав титул WBC Silver во втором полулегком весе.