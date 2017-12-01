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Фируза Шарипова уложилась в лимит веса за неделю до боя
23 Декабря 2017 11:42 876
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанка Фируза Шарипова прошла взвешивание за неделю до встречи с Джемиллой Гонтарюк из Бельгии, сообщает Sports.kz.
По информации пресс-службы спортсменки, на кону поединка, который состоится на Almaty Arena 30 декабря, будут стоять пояса чемпионки мира по версии IBO и WBC Silver.
По требованиям Всемирного боксерского совета (WBC) «за семь дней до даты боя боксеры не должны превышать 5% от их лимита веса». Шарипова и Гонтарюк проведут поединок во втором полулегком весе, лимит которого составляет 58,967 килограмма, или 130 фунтов. Казахстанка успешно уложилась в вес, показав 61,7 килограмма.
Ключевые слова: Спорт,
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