Фируза Шарипова уложилась в лимит веса за неделю до боя

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанка Фируза Шарипова прошла взвешивание за неделю до встречи с Джемиллой Гонтарюк из Бельгии, сообщает Sports.kz.

По информации пресс-службы спортсменки, на кону поединка, который состоится на Almaty Arena 30 декабря, будут стоять пояса чемпионки мира по версии IBO и WBC Silver.

По требованиям Всемирного боксерского совета (WBC) «за семь дней до даты боя боксеры не должны превышать 5% от их лимита веса». Шарипова и Гонтарюк проведут поединок во втором полулегком весе, лимит которого составляет 58,967 килограмма, или 130 фунтов. Казахстанка успешно уложилась в вес, показав 61,7 килограмма.



