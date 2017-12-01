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Фируза Шарипова поддержала Армана Оспанова после проигрыша

24 Декабря 2017 13:31 604
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Фируза Шарипова поддержала Армана Оспанова после проигрыша

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская чемпионка мира по боксу Фируза Шарипова поддержала своего соотечественника, бойца MMA Армана Оспанова, пишет Sports.kz.

Арман Оспанов проиграл раздельным решением судей россиянину Алексею Полпудникову на турнире ACB 23 декабря в Москве.

Шарипова считает, что Арман уверенно выиграл этот бой.

«Я считаю, что Арман Оспанов вышел победителем в этом тяжелом для обоих бойцов поединке. Это был очень крутой бой двух выдающихся бойцов, которые до финального гонга держали зрителей в напряжении. Им обязательно будет нужен третий поединок, и было бы очень здорово, если бы он состоялся на моем шоу 30 декабря в Алматы, хотя и понимаю, что это невозможно».

Напомним, 30 декабря в Алматы состоится большой вечер единоборств, главном бою которого Фируза Шарипова проведет бой с бельгийкой Джемиллой Гонтарюк за титул чемпионки мира по версии IBO и за пояс WBC Silver во втором полулегком весе.

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Ключевые слова: Спорт,
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