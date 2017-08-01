АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Первая девушка в профи-боксе из Казахстана Фируза Шарипова открыла промоутерскую компанию, сообщает пресс-служба спортсменки.

FSK Promotion будет заниматься продвижением молодых бойцов не только в Казахстане, но и за его пределами. А уже 26 августа новая компания проводит крупный вечер бокса в рамках международной специализированной выставки ЭКСПО-2017. Своим мнением об этом поделился вице-президент Казахстанской федерации профессионального бокса Виктор Демьяненко.



«Конечно же, каждая промоутерская компания после открытия хочет провести матч, заявить о себе. BM Global Булата Манкенова, Alban Boxing Promotion, Tiger Promotions, Diamond Ring - все делали свои шоу. Рад, что Фируза Шарипова свой первый матч в таком статусе проведет в рамках крупнейшего в Казахстане мероприятия ЭКСПО-2017. Я считаю, что она все правильно делает, и не могу сказать, что что-то может не получиться. Я уверен - у людей, которые хотят проводить матчи, у которых есть боксеры, они знают, куда идут и что делают, все получится. Это самое главное», - сказал Демьяненко.



Как отметил вице-президент федерации, Фируза сама профессиональный боксер, знает эту кухню изнутри.



«Но деятельность на боксе не должна замыкаться. Это разная деятельность: и бизнес, и шоу, и спорт - все должно входить в деятельность промоутерской компании. Только за прошлый год в Казахстане было зарегистрировано семь промоутерских компаний и сейчас еще открываются новые. Это говорит о положительной динамике развития профессионального бокса. Желаю, чтобы успехи окружали Фирузу со всех сторон и все дела, за которые она бралась, у нее получались», - резюмировал Виктор Демьяненко.



Напомним, ранее Фируза Шарипова открыла также юридическую компанию для помощи спортсменам.



26 августа в Астане Фируза в главном бою будет оспаривать два титула чемпионки мира по версиям WIBA и WBU в легком весе против болгарки Милены Колевой.