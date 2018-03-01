Фируза Шарипова может провести бой в Сингапуре

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Менеджер казахстанской чемпионки мира по профи-боксу Фирузы Шариповой Сергей Завилейский ведет переговоры о проведении поединка своей подопечной в Сингапуре. Также обсуждается возможность организации соревнований по Qazaq kuresi. Об этом Завилейский рассказал пресс-службе спортсменки.

«В рамках конвенции SportelAsia я встречался с представителями посольства Казахстана в Сингапуре. В данный момент мы обсуждаем возможность проведения боя Фирузы в этой стране. У представителей посольства есть интерес. Они знают Фирузу, болеют за нее. Также обсуждается перспектива проведения соревнований по Qazaq kuresi. В ближайшее время у нас будет уже детальная информация. Пока мы выясняем, на каких аренах могут пройти эти мероприятия, и по мнению представителей посольства, они должны иметь большой успех. В Сингапуре проходит не так много боев, поэтому болельщики с радостью воспримут проведение большого спортивного события», - поделился Сергей Завилейский.





Напомним, самая престижная конвенция мировых спортивных телеканалов SportelAsia проходит в данный момент в Сингапуре. От Казахстана на ней представлены промоутерская компания Фирузы Шариповой FSK Promotion и Qazaq kuresi.

Фируза Шарипова - чемпионка мира в двух весовых категориях. Ее следующий поединок состоится 12 мая. В качестве места проведения рассматриваются родной для Шариповой Тараз и Санкт-Петербург. Ранее появилась информация о том, что осенью Шарипова может выступить в главном бою вечера бокса в Монако.