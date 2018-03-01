Финляндия готова помочь внедрить BIM-технологии в строительство и ЖКХ Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - АО «КазЦентр ЖКХ», Финский Бизнес Хаб и финская компания «Collaprime» провели встречу и обсудили пути сотрудничества в сфере развития современных BIM-технологий при проектировании, строительстве жилых и административных зданий, а также существующих объектов жилищно-коммунального хозяйства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства по инвестициям и развитию РК.

«Collaprime» является обладателем международных премий и лучшей компанией 2016 года в Финляндии по BIM-технологиям - информационному моделированию зданий, основанному на использовании интеллектуальных 3D-моделей. С помощью этой технологии специалисты по проектированию архитектурных элементов, инженерных систем и строительных конструкций могут еще эффективнее планировать, проектировать, строить и эксплуатировать здания и объекты инфраструктуры.

Дочерние компании АО «КазЦентр ЖКХ» - ТОО «Казахстанский научно-технический центр развития ЖКХ» (КазНТЦР), ТОО «Научно-исследовательский институт типового и экспериментального проектирования (Институт жилища)» (НИИТЭП) и ТОО УК «Астана Қызмет» обсудили возможность применения BIM-технологий при энергоэффективном проектировании, что на ранних стадиях проектирования исключит необоснованные и некорректно принятые технические решения.

«С 2020 года Казахстан полностью перейдет на новые строительные нормы, основанные на европейских стандартах строительства. Учитывая это, сотрудничество с «Collaprime» может внести значительный вклад в развитие информационного моделирования. В ближайшее время мы планируем разработать дорожную карту по совместной деятельности», - отметил первый заместитель Председателя Правления АО «КазЦентр ЖКХ» Адилхан Умербаев.

По словам генерального директора «Collaprime» Тони Линквиста, у компании большие планы по внедрению BIM-технологий и обучению специалистов в Казахстане.

«Мы планируем создать Центр компетенций по BIM-технологиям в Астане с использованием собственных ноу-хау. Это позволит на самом раннем этапе проектирования объекта продемонстрировать заказчику, проектировщику и строителям, как будет выглядеть проект при сдаче в эксплуатацию. Следовательно, это сформирует единое видение у всех сторон, что позволит сократить стоимость и сроки при строительстве», - подчеркнул Тони Линквист.

«Путь Финляндии к полноценному использованию BIM-технологий занял около 30 лет, мы же планируем перейти к этому за 3 года, к 2020. Наше совместное сотрудничество позволит нам избежать тех ошибок, что допустили финны, и успешно внедрить BIM-технологии во всех отраслях Казахстана», - отметил директор Финского Бизнес Хаба Мухтар Манкеев.

Следует отметить, что в 2017 году Министерством по инвестициям и развитию РК утвержден План мероприятий по внедрению технологии информационного моделирования при проектировании объектов строительства. Уже разработана Концепция перехода строительной отрасли РК на технологию информационного моделирования, а также некоторые нормативно-технические документы. На базе Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства создана рабочая группа для подготовки предложений и мониторинга перехода отрасли на информационное моделирование.

Компания «Collaprime» - передовая финская компания, которая является разработчиком программного обеспечения, которое включает в себя информационное моделирование зданий, основанное на использовании интеллектуальных 3D-моделей. «Collaprime» - лауреат премии за лучший BIM-проект 2016 года в Финляндии по BIM-технологиям, а также обладатель премии «Global». В настоящее время компанией реализовано около 50 проектов по BIM технологиям (обучение взаимодействию инженеров и проектировщиков компаний Росатом и Fennovoima при строительстве атомной электростанции, модернизация сталелитейного завода, создание 5D-моделей больниц, университетов и бизнес-центров в Финляндии и др.).

АО «Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства» (АО «Казцентр ЖКХ») создано в 2009 году по поручению Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева с целью реализации государственной политики по модернизации и развитию инфраструктурно-жилищного комплекса (ИЖК). Основными направлениями деятельности компании являются повышение инвестиционной привлекательности ИЖК, проведение аналитических и научных исследований, внедрение инновационных технологий и современных методов управления в сфере ИЖК.

ТОО «Казахстанский научно-технический центр развития ЖКХ» (КазНТЦР) создан с целью обеспечения комплексного научно-технического развития сферы ЖКХ в Республике Казахстан. Виды деятельности КазНТЦР включают внедрение инновационных ресурсосберегающих технологий, материалов, технических и управленческих решений, передового опыта в жилищно-коммунальном хозяйстве, участие в проведении фундаментальных и прикладных научных исследований и опытно-конструкторских работ в отрасли, в проведении мероприятий по повышению квалификации специалистов жилищно-коммунального хозяйства, и другие.

Научно-исследовательский институт типового и экспериментального проектирования (Институт жилища) НИИТЭП является правопреемником «Астанагорпроект», созданного в 1964 году. Это лидер в проектировании объектов жилищного и гражданского назначения с использованием 3D-технологий. НИИТЭП спроектирован ряд значимых объектов столицы: «Киноконцертный зал Казахстан в г. Астане», «Теннисный корт в Астане», ТРЦ «Думан» и др. За 50 лет НИИТЭП спроектировано более 2000 объектов В настоящее время в портфеле заказов компании находятся крупные областные и республиканские объекты, в том числе спроектированные и проектируемые с использованием 3D- технологий.