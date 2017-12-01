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Финансовую пирамиду со 100 тыс участников разоблачили в Китае
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Китайская полиция раскрыла крупное дело о пирамидной схеме, было задержано 24 подозреваемых и изъяты наличные деньги на сумму 364 млн юаней, пишет Синьхуа.
Как сообщил замначальника Управления общественной безопасности города Шэньян провинции Ляонин (Северо-Восточный Китай) Дэн Ваньхун, 15 сентября полиция получила информацию о проведении пирамидных продаж и запустила расследование. По итогам предварительного расследования, группировка в сентябре-октябре этого года вовлекла в пирамидные продажи около 100 тыс человек, общая сумма фигурирующих по этому делу денежных средств составила 600 млн юаней.
3 декабря полиция в ходе операции задержала всех главных подозреваемых, конфисковала 364 млн юаней наличными, арестовала 12 машин и пять объектов недвижимости.
В настоящее время расследование продолжается, все 24 подозреваемых находятся под стражей.
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